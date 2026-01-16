俳優の松田美由紀さんが15日、都内で行われた短編オムニバス映画『MIRRORLIAR FILMS Season8』の公開直前舞台挨拶に登壇。報道陣から娘・ゆう姫さんの結婚を祝福され喜びを語りました。

これまで俳優、写真家、アートディレクションなど幅広く活躍してきた松田さん。今回、監督デビューを果たしたことについて、「念願がかないまして。この年から目覚めちゃいました。今までの私の人生、いろんなことをやってきたんですけど、やっとたどり着いたこの場所。これで長編監督になれたら私の人生、全く問題ないなと。短編を作れて、脚本・編集・監督をさせていただいて、本当に幸せな時間でした」と振り返りました。

■娘・ゆう姫の結婚祝福に喜び “とってもうれしい”

最後、フォトセッション中に報道陣から松田さんの娘・ゆう姫さん（38）とDリーグ『FULLCAST RAISERZ』所属のDリーガーでアーティストの後藤慶太郎さん（35）との結婚を祝福されると、「もう、とってもうれしくて。これでやっと“母業”は終わりましたので。これからは思う存分映画をつくっていきたい」と笑顔で喜びを語りました。

『MIRRORLIAR FILMS』は、メジャーとインディーズを超えた多彩なクリエーターによる短編映画制作プロジェクト。2025年のSeason7までに著名クリエーターから一般公募まで、俳優、映画監督、漫画家、ミュージシャンなどが監督した52本の短編映画が劇場公開されています。