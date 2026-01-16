青木さやかさんが『ザ・共通テン！』に登場。食について語る。「今夜は何作ろう？ 本当は毎日好きなものだけ食べたいが、娘のリクエストにこたえるのもやはり楽しい」
デコポンが置いてあると買い占める
「ママ、夕ごはんなに？」
「せりのスープにしようかな、それと、ごはんと、何か」
「せりのスープは、昨日も食べたよ」
「うん」
「ほかのが、いい」
「えー！そうなの？」
そうか、じゃあ別のものにしましょうか、となるのだが、正直わたしは好きなものなら毎日同じだって構わない。むしろ、毎日それを食べたい。そういえば、一時期ナタデココばかり食べていた。流行りが終わり街からナタデココという文字が消えても、なんとか探して大人買いして、張り切って毎日ヨーグルトと一緒に食べた。
フルーツも好きだ。必ず何かを常備している。この時期だとデコポン。生活クラブさんにデコポンが置いてあると買い占める。カバンの中には、デコポンが入っている。新幹線でも食べる。車を止めてデコポンを食べる。
青木さんが大好きなデコポン
「せりだ、せりだ、今年は安いですね」
父はデコポンが好きだった。子どもの頃、柑橘類は全部美味しいでしょうと思ったが、大人になって特にデコポンを選ぶようになった。味は勿論のこと、皮が剥きやすい、内皮がそのまま食べられる、ジューシー過ぎず汁が垂れず手も机もべたべたにならない。
本連載をもとに青木さんが書いた初の小説『母』（中央公論新社刊）
せりも好きだ。スーパーにあると「せりだ、せりだ、今年は安いですね」と何束も買う。東北に仕事で行った時は朝から地元の友人に頼み込み、早朝から閖上漁港の朝市に連れて行ってもらった。ここのせり鍋は具沢山で、けんちん汁の上に新鮮でそれはそれは立派な、せりが山盛りにのっている。
閖上漁港の、けんちん汁のような具沢山せり鍋
東北の寒さは芯にくる。
海をみながらせり鍋の湯気をふーふーしながらいただくのは格別。
帰りには新聞でくるんだせりをせっせと抱えて東京まで持ち帰る。
外食も好きだ。
娘とよく行くのは、くら寿司さんだ。しゃりハーフという、酢飯少なめのお寿司をいただく。娘はサーモンサーモンえんがわサーモン締めサーモン。
『愛のエプロン』で教わったソース
行きつけのカフェの麺も好きだ。
70代のママが一人で切り盛りしている。韓国料理、洋食、おむすび、ハンバーガー。なんでもやるのよ、と頼もしい。そこの韓国安東カルビ温麺が好きで15年食べ続けている。骨付きカルビを1日煮込んだ薬醬辛めスープに大根ニンジンネギピーマンが入り溶き卵、韓国麺がよく合う。真冬でも汗をかきながら食べる温麺を、夏も大汗をかきながら食べる。
青木さんいきつけのお店、ダノンナの韓国安東カルビ温麺。15年食べ続けているそう
そういえば、今年93歳になる祖母も同じものばかり食べている。朝はトーストにマーガリン。ハムにスライスチーズにレタスにトマト。何十年もこのスタイルだ。
さあ、今夜は何を作ろう。オムライスにしようか。玉ねぎとニンジンのみじん切りと鶏肉を、バターで炒めてごはんを投入。塩胡椒、ケチャップで色付け。卵でうまく包めた試しがないからケチャップライスの上から乗せるだけ。
ソースは、バターとケチャップと中濃ソースを1対1対1で軽く火にかけ混ぜる。これが美味しい。かつてテレビ朝日さんの番組『愛のエプロン』で誰かに教わったソース。
わたしにとっては比較的手間のかかる部類に入るオムライスは、うちではたまにしか出てこないメニューなのだ。
毎日好きなものだけ食べたいが、娘のリクエストにおこたえし少しずつレパートリーを増やしていくのも、やはり楽しい。