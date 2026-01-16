『DREAM STAGE』美女キャストに反響続々「虎に翼の子だ！」「美貌がさらに増してる」
俳優・中村倫也が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜 後10：00）の第1話が、16日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】『虎に翼』でも話題…美女キャストの登場シーン
第1話は、数多のグループがひしめき、しのぎを削るK-POPの世界。中でもひと際注目を集めるのが、新人ボーイズグループ・TORINNER（トリナー）だ。韓国で鮮烈なデビューを果たした彼らは早くも海外ツアーを成功させ、「ライジングスター」との呼び声が高い。韓国・仁川空港には、帰国した彼らを待ち受ける多くのファンが詰めかける。圧倒的センター・リョウ（岩瀬洋志）に次いで現れたのは、所属事務所・Bouquet Musicの代表・チェ・ギヨン（イ・イギョン）。数々のスターを擁し、K-POP界の頂点に君臨する男だ。
一方、かつてある問題を起こしてK-POP業界を追放された“元”音楽プロデューサー・吾妻潤（中村倫也）も、韓国に到着。元恋人で、弱小芸能事務所を経営しているナム・ハユン（ハ・ヨンス）と再会する。ナムはド貧乏の経営状態から抜け出すため、一世一代の賭けに出ていた。50億ウォン（約5億円）もの借金をして、新たなボーイズグループを結成する計画を進めていたのだ。ワールドツアーで大儲けして、人生一発逆転！を目論んでいた彼女だったが…アジア各国のオーディションで選抜したメンバーを、相棒のプロデューサーのパク・ジス（キム・ジェギョン）がごっそり持ち逃げしてしまった。そのグループこそが、あのチェ・ギヨンの事務所に移籍した超新星・TORINNERだった。
借金を抱えたナムは、選抜から漏れた『残り物メンバー』をデビューさせて起死回生を図る。吾妻を呼び寄せたのは、彼らのプロデュースをさせるためだったのだ。日本人のカイセイ、ユウヤ、韓国人のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、そしてタイ人のターンという７人組・NAZE（ネイズ）。しかし彼らのダンスレッスンする姿を見るや、吾妻は「レベルが低いにも程がある」とバッサリ。
「K-POPで生き残れるのは10万人に一人。叶わない夢を追うのは人生の無駄だ」そう言って突き放す吾妻に、猛反発するメンバーたち。いきなり険悪な雰囲気に…。しかし、ふと吾妻は声を落として「若さを無駄にするな」と呟く。彼の顔には、何か辛い記憶を突きつけられているように、苦しさがにじんで…
一方、吾妻の厳しい評価に憤るメンバーたち。しかしメンバーの一人・キムゴンは、ひとり必死のトレーニングを始める。「俺は一日も早くデビューしたい。俺バカだから、夢みたいにバカでかい夢を見たいです！」。それは、まっすぐな、なぜか哀しみがにじむほど切実な叫びだった。その言葉に、突き動かされるように動き出すメンバーたち。すると、夢を語ることを頑なに拒んでいた吾妻の目が、ふと揺らいだようで…という展開が描かれた。
視聴者が注目したのは、ド貧乏な韓国芸能事務所の女性社長・ナム・ハユン。イチかバチかで新人ボーイズグループ結成に大金をつぎ込むが、優秀なメンバーだけを大手事務所に引き抜かれてしまう…「残り物」の7人で結成したNAZEをデビューさせるべく、元恋人である音楽プロデューサー・吾妻にプロデュースを依頼する。莫大な借金を抱えながらも、ド派手なファッションに身を包み、自分のスタイルを曲げない。前向きで時にあざとくて、でも実は愛情深く強い女性だ。
演じるのハ・ヨンスは、連続テレビ小説『虎に翼』（2024年／NHK）で、朝鮮半島から日本にきた留学生という難役を好演し、そのみずみずしい演技が注目を集めたことも記憶に新しい。ネット上では「ハ・ヨンスちゃん大好き。日本語の発音ほぼ完璧なのすごい」「虎に翼の子だ！お久しぶりのハ・ヨンスちゃん」「この暴れまくってるCEO、ハ・ヨンスさんか……！ヒャンちゃんと違いすぎてしばらくわからんかった」「ハ・ヨンスさん、美貌がさらに増してる！」などの声が寄せられている。
