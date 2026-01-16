お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之（47）が、16日までにYouTubeチャンネル「ナイツ塙会長の自由時間」を更新。「サンドウィッチマン」富澤たけし（51）について語った。

この日のテーマは「芸人に関するトークをしよう！」。塙は、富澤が「毎年夏休みにグレープカンパニーの芸人5人ぐらい連れて旅行に行くのよ」と、富澤家の家族旅行に事務所後輩を同行させていると告白。

「普通に考えたら絶対嫌じゃん。だって俺が娘3人と奥さんと芸人5人ぐらい連れてくって言ったら、うちの家族絶対嫌だって言うじゃん」とし「富澤さんの奥さんが一言で言うと、みんな可愛がる人なの。女将さん気質なの。プロレスのマネジャーじゃないけど、そういう人なのよ」と富澤妻の人柄を説明した。

また、家族旅行で宮古島を訪れた際、たまたま富澤一家も宮古島旅行中で、現地で連絡を取って一緒に食事をしたといい「グレープカンパニーの芸人4人と、富澤家の子供2人と奥さんと、うちの家族5人で。うちの家族“この人何なのみたいになってるわけ”みたいになってるわけ。富澤さんは分かるけど“知らない大人がいっぱいいる”みたいな」と回顧。

さらに「で、うちの奥さんも“富澤さんの奥さん凄いね”って。笑ったのが、でっかいレンタカー、一気に全員乗れるレンタカーを借りてたんだけど、奥さんが運転して帰ったからね。若手が運転しろやと思って。若手が酒飲んで、奥さんが飲まないで運転して帰った」と、振り返り笑った。