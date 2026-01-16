ミラノ・コルティナオリンピック、カーリング女子日本代表の「フォルティウス」が練習を公開しました。



世界の舞台で闘う意気込みを語ってくれました。



１月１６日午前、練習を公開したのは、札幌を拠点にする女子カーリング日本代表・フォルティウスです。



スキップで北見市常呂町出身の吉村紗也香選手は、５回目の挑戦でようやくつかんだオリンピック出場となります。

（吉村紗也香選手）「オリンピックの舞台は今回が初めてになるんですけど、国際大会という意味では世界選手権も経験させてもらっている中で、そこで得たものだったりっていうのが、いろんな経験を経て今があると思っていて、オリンピックでは自分もそうですしチームを信じて戦いたい」



（岡崎アナウンサー）「（試合中の）“もぐもぐタイム”も注目されていると思うんですが？」



（近江谷杏菜選手）「私たちは果物を食べることが多くて、ただ果物は持っていけないので現地で買うことになると思う。コメはみんな大会中モリモリ食べます。日本の味を現地で食べて体調管理に努めたい」



練習後半では、ストーンの配置を変えながら様々な場面に対応するショットを確認。



１か月を切った本番に向け、国内での最終調整を行いました。

（小野寺佳歩選手）「生まれも育ちも北海道で、応援してくださる方々に感謝の気持ちを込めてプレーでお返ししたい」



（吉村紗也香選手）「たくさんの応援してくれる方たちがいて今カーリングが出来ているのは幸せですし、勇気だったり希望を届けられたらと思っています」



チームは１８日に日本選手団の結団式・壮行会に参加します。