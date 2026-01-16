ルーカスフィルム新体制へ キャスリーン・ケネディが退任、デイヴ・フィローニが共同社長に就任
米ウォルト・ディズニー・スタジオは現地時間15日、約14年にわたりルーカスフィルムを率いてきた社長のキャスリーン・ケネディが同職を退任することを発表した。
【画像】新共同社長に就任するデイヴ・フィローニ
新体制では、同社のエグゼクティブ・バイスプレジデント兼チーフ・クリエイティブ・オフィサーを務めてきたデイヴ・フィローニが社長兼チーフ・クリエイティブ・オフィサーに昇格。ビジネス部門は、長年ルーカスフィルムを支えてきたリンウェン・ブレナンが共同社長として統括する。両名はディズニー・エンターテインメント共同会長のアラン・バーグマンに直属し、クリエイティブと経営を分担する体制をとる。
ディズニーCEOのボブ・アイガーは「ルーカスフィルムは、ジョージ・ルーカス本人が指名したビジョナリーな映画人に率いられ、比類なき物語世界を築いてきた。キャスリーン・ケネディのリーダーシップと功績に深く感謝している」とコメント。バーグマンも「彼女は50年にわたり映画業界を牽引してきた存在であり、『スター・ウォーズ』を新たな世代へと導いた」と功績を称えた。
ケネディは、『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』（1981年）や『E.T.』（81年）など数々の名作を手がける映画プロデューサーとして知られていた。ディズニーがルーカスフィルムを買収した2012年より社長に就任。
『スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐』（2005年）以来となる「スター・ウォーズ」の新たな映画シリーズを始動。『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』（15年）や『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』（16年）など世界的ヒットを連発。実写ドラマシリーズ『マンダロリアン』（19年〜）の成功によって、同シリーズを動画配信時代の象徴的存在へと押し上げた。
退任後も引き続き、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日、日米同時公開）および、『スター・ウォーズ：スターファイター』（2027年公開予定）の製作に携わり、その後はフリーのプロデューサーとしてルーカスフィルム以外のプロジェクトにも取り組んでいくという。
後任となるフィローニは、ジョージ・ルーカスの薫陶を受け、『スター・ウォーズ／クローン・ウォーズ』や『反乱者たち』などアニメーション作品で評価を確立。近年は『マンダロリアン』『アソーカ』など実写ドラマシリーズでも中心的役割を担ってきた。ブレナンはILM（インダストリアル・ライト＆マジック）出身で、技術革新と経営の両面から同社を支えてきた人物だ。
ケネディの退任は一つの時代の区切りとなるが、長年内部でキャリアを積んできた2人による新体制によって、映画とドラマの両軸で再び存在感を高められるか、新生ルーカスフィルムの動向に注目が集まりそうだ。
【画像】新共同社長に就任するデイヴ・フィローニ
新体制では、同社のエグゼクティブ・バイスプレジデント兼チーフ・クリエイティブ・オフィサーを務めてきたデイヴ・フィローニが社長兼チーフ・クリエイティブ・オフィサーに昇格。ビジネス部門は、長年ルーカスフィルムを支えてきたリンウェン・ブレナンが共同社長として統括する。両名はディズニー・エンターテインメント共同会長のアラン・バーグマンに直属し、クリエイティブと経営を分担する体制をとる。
ケネディは、『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』（1981年）や『E.T.』（81年）など数々の名作を手がける映画プロデューサーとして知られていた。ディズニーがルーカスフィルムを買収した2012年より社長に就任。
『スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐』（2005年）以来となる「スター・ウォーズ」の新たな映画シリーズを始動。『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』（15年）や『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』（16年）など世界的ヒットを連発。実写ドラマシリーズ『マンダロリアン』（19年〜）の成功によって、同シリーズを動画配信時代の象徴的存在へと押し上げた。
退任後も引き続き、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日、日米同時公開）および、『スター・ウォーズ：スターファイター』（2027年公開予定）の製作に携わり、その後はフリーのプロデューサーとしてルーカスフィルム以外のプロジェクトにも取り組んでいくという。
後任となるフィローニは、ジョージ・ルーカスの薫陶を受け、『スター・ウォーズ／クローン・ウォーズ』や『反乱者たち』などアニメーション作品で評価を確立。近年は『マンダロリアン』『アソーカ』など実写ドラマシリーズでも中心的役割を担ってきた。ブレナンはILM（インダストリアル・ライト＆マジック）出身で、技術革新と経営の両面から同社を支えてきた人物だ。
ケネディの退任は一つの時代の区切りとなるが、長年内部でキャリアを積んできた2人による新体制によって、映画とドラマの両軸で再び存在感を高められるか、新生ルーカスフィルムの動向に注目が集まりそうだ。