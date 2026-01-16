「毎週同じコーデの繰り返し」は卒業！【LEPSIM】40・50代がGETしたい「こなれパンツ」

冬コーデのマンネリを卒業したい、大人女性におすすめのパンツにフォーカス。今回は【LEPSIM（レプシィム）】から、トレンドのバレルシルエットや上品なベロア素材を取り入れたパンツをピックアップ。ミドル世代の着こなしがパッと垢抜けるかも。

体型カバーも◎ カジュアルな風合いのバレルパンツ

【LEPSIM】「CRツイルバレルパンツ」\6,990（税込）

いま人気を集めているバレルパンツ。カーブしたシルエットで脚のラインを拾いにくいだけでなく、こちらはウエストの後ろがゴムで楽ちん。公式サイトでは「柔らかい素材で穿きやすい」と紹介されています。カジュアルな着こなしに合わせやすく、ネイビーのポロセーターのほか、スウェットトップスと合わせてラフに仕上げるのもおすすめ。

脚のラインを美しく演出するベロアパンツ

【LEPSIM】「イージーベロアパンツ」\3,492（税込・セール価格）

「大人気の脚長に見えるベロアパンツ」とスタッフさんが紹介するこちら。上品な光沢感が魅力でサマ見えが狙えて、シンプルコーデでもおしゃれに決まりそうです。スリムなシルエットなので、すっきり見えるかも。セーターと合わせて冬らしく、きれいめのブラウスでフェミニンになど、さまざまなスタイルが楽しめます。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M