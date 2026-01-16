『コナン』トロピカルランドのモデル地は？ 金曜ロードショー公式説明「三重県にある」
日本テレビの「金曜ロードショー」で16日、アニメ『名探偵コナン』のオリジナル作品『エピソード“ONE”小さくなった名探偵』が放送された。金曜ロードショーの公式Xでは、作品の裏話が説明された。
【画像】工藤新一＆蘭ちゃんがデート！『コナン』遊園地のトロピカルランド
1996年1月8日から放送が始まった「名探偵コナン」は、2026年でテレビ放送30周年を迎える。それを記念して金曜ロードショーでは、新年１月１６日、２３日の2週連続で、過去に金曜ロードショーのために作られた「名探偵コナン」のオリジナル作品を放送する。
第1週の16日は、2016年に放送開始20周年を記念して放送した『エピソード“ONE”小さくなった名探偵』を放送。「名探偵コナン」第1話、工藤新一が、なぜ江戸川コナンになったのかが、新たに描かれた。
金曜ロードショーの公式Xでは「劇場版第4弾『瞳の中の暗殺者』でも登場したトロピカルランドは三重県にある「志摩スペイン村」がモデル地となっているそうです」と説明した。
