¡ÚÌÄÌç¥Ü¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¡¼£Ó¡ÛÄÅÅÄÎ¦æÆ¡¡ÀèÇÚ¤Î¥²¥¤ËÊ³µ¯¡õÍ¥½ÐÀ®¸ù¡Ö£±Ãå¤·¤«ÁÀ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Î¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦£Ê£Ì£ÃÇÕ¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±Àï¡×¤Ï£±£¶Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡£±£°£Ò¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤êÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤¿ÄÅÅÄÎ¦æÆ¡Ê£²£´¡á¹Åç¡Ë¡£Í½ÁªÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿µÜÅçÀµ·îÀï¸å¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤òÊÑ¤¨¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀµ·îÀï¤Î¤¢¤È¡¢ÀèÇÚ¤Î»³¸ý¡Ê¹ä¡Ë¤µ¤ó¡¢À¾Ìî¡ÊæÆÂÀ¡Ë¤µ¤ó¡¢Á¥²¬¡ÊÍÎ°ìÏº¡Ë¤µ¤ó¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤¹¤°¸åÇÚ¤ËÈ´¤«¤ì¤ë¤¾¡ª¡¡¤È¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¶¯¹ë¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î¥²¥¤Ï¸ú²Ì¤Æ¤¤á¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö½éÆü¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£±»þ´ÖÈ¾¤ÎÀ°È÷»þ´Ö¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·ÉÊ¥ê¥ó¥°¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ð¥ë¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥Ö¤È¥®¥¢¥±¡¼¥¹¤òÀö¤Ã¤Æ¥Ú¥é¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¥¤¥Á¤ÎÀ°È÷¡¢Ä´À°¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢£²Ï¢Î¨£³£±¡ó¤ÎËÞµ¡¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤Á¡Ö£´£°¡ó¤°¤é¤¤¤Î´¶¿¨¡×¤Ë·ãÊÑ¤·¤¿¡£
¡¡½àÍ¥¤ÎÂ¤Ï¡Ö½ÐÂ¤¬´°àú¤À¤Ã¤¿¤·¡¢²ó¤êÂ¤È¹Ô¤Â¤â¤¤¤¤¡£¿¤Ó¤â¾å°Ì¤È°ì½ï¤Ç¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤â¡ý¡×¤ÈÊ¸¶ç¤Ê¤·¡£½é£Ö¤Ø¡Ö£±Ãå¤·¤«ÁÀ¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È°ìÈ¯¾¡Éé¤Ë½Ð¤ë¡£