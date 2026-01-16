【MODEROID キングスカッシャー】 【MODEROID クイーンサイダロン】 2026年6月 再販予定 価格：各5,500円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID キングスカッシャー」と「MODEROID クイーンサイダロン」を6月に再販する。価格は各5,500円。

アニメ『NG騎士ラムネ＆40』より主人公の2代目勇者ラムネスが駆る黄金の守護騎士「キングスカッシャー」とダ・サイダーが駆る守護騎士「クイーンサイダロン」をMODEROIDシリーズでプラモデル化したもの。

「MODEROID キングスカッシャー」は、頭頂高約125mmで各関節可動により様々なポージングが可能。剣、盾、メイス、シールドブーメランが付属し、シールドは一部は変形再現版・形状重視版の2種を選択して取り付けることができる。そして、サムライオンへの変形は差し替えなしで再現されている。

「MODEROID クイーンサイダロン」は、頭頂高約130mmで各関節可動により様々なポージングが可能。槍、盾、ムチが付属し、パンサークローは差し替えにより、伸びた状態を再現できる。そして、ヤリパンサーへの変形は、差し替え無しで再現されている。

MODEROID キングスカッシャー

2026年6月 再販予定

価格：5,500円

スケール：ノンスケール

サイズ：頭頂高約125mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：Mr.田（GOD BRAVE STUDIO）

設計：瑞穂町デザインチーム

MODEROID クイーンサイダロン

2026年6月 再販予定

価格：5,500円

スケール：ノンスケール

サイズ：頭頂高約130mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：Mr.田（GOD BRAVE STUDIO）

設計：瑞穂町デザインチーム

(C)ASHI PRODUCTIONS 1990

※画像は塗装済みの完成見本です。実際の商品とは異なります。