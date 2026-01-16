アルマーニ / ドルチのバレンタイン&ホワイトデー限定。赤が映える上質ショコラギフト特集

「上質」を知る大人にこそ選びたい、アルマーニ / ドルチのバレンタイン&ホワイトデーコレクション。2002年の誕生以来、洗練された味わいと美意識で世界中を魅了してきた同ブランドから、今年も期間限定の特別なショコラが登場します。深みのある赤を基調にした美しいパッケージと、心まで満たすフレーバーが揃い、贈る瞬間も受け取る瞬間も特別に♡大切な想いを託す一箱にふさわしいラインアップです。

2026年限定フレーバーの魅力

2026年は、新作のハート型チョコレート2種が限定フレーバーとして登場。アマレーナチェリーとダークチョコレートを重ねたレイヤードタイプは、甘酸っぱさとカカオの深みが調和した大人の味わい。

もう一方は、濃厚でなめらかなジャンドゥーヤプラリネが口どけよく広がります。

さらに、ミルクチョコレートで仕立てた大きなホローハートには、アーモンドとヘーゼルナッツのドラジェを忍ばせ、食感の楽しさもプラスされています。

選べるサイズと洗練パッケージ

ラインアップは、限定プラリネ4個入り4,000円、9個入り6,000円、16個入り9,900円の3サイズ展開。いずれもクラシックな正方形ボックスに収められています。

加えて、ドラジェ入りホローハートを収めた限定缶ボックスは8,600円。

オニキスを思わせる深みのあるレッドにマーブル調を施し、ゴールドのエンボスロゴとハートモチーフのグログランリボンが、アルマーニ / ドルチらしい品格を演出します。

特別な想いを届ける販売情報

バレンタイン&ホワイトデーコレクションは、1月20日(火)から3月14日(土)までの期間限定販売。

アルマーニ / ドルチ銀座とアルマーニ / カフェ表参道で取り扱われ、表参道ではオンライン注文後、1月27日(火)以降に店頭受け取りが可能です。

自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにも選びたくなる、洗練されたひとときを届けてくれます。

心に残る甘美なギフトを

味わい、佇まい、そしてブランドが紡ぐ美学。そのすべてが調和したアルマーニ / ドルチのバレンタイン&ホワイトデー限定コレクションは、贈る側の想いまで美しく映し出します。

特別な季節だからこそ選びたい、記憶に残るショコラ。大切な人と過ごす時間にも、自分を労わるひとときにも、上質な甘さを添えてみてはいかがでしょうか♪