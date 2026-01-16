預貯金30万円「髪は自分で切る、外食は控える。とにかくお金は使わない」65歳男性の年金暮らし
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住65歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：65歳男性
同居家族構成：本人、妻（66歳）
居住地：東京都
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：750万円
現在の資産：預貯金30万円、リスク資産75万円
これまでの年金加入期間：国民年金435カ月、厚生年金435カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万2800円
老齢厚生年金（厚生年金）：11万9300円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：不明
「年金では生活費が足りない」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「年金では生活費や医療費が足りないため」と語っています。
ひと月の支出は約「21万円」。年金だけでは「毎月足りない」と回答されています。
「車は持たず移動は自転車」現在は働いていないため、年金で足りない支出については「貯蓄から月3万円ずつ引き出し」て賄っているという投稿者。
年金生活においては「とにかく日々お金は使わない。髪は自分で切る、外食は控える、車は持たず移動は自転車」と節約を意識しているとあります。
「見直しで年金額が減るのが不安」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「食べたい時に外食を存分にしておけばよかった」と後悔を口にします。
今後の生活については、「（年金制度の）見直しで年金額が減る」のではと不安を感じている様子。
一方で「孫の成長が楽しみ」と老後生活の喜びも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)