ÍµÈ¹°¹Ô¡Ö±éµ»¤Î»Å»öÁý¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡¡±Ç²è½Ð±é¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤òÀä»¿
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤¬15Æü¡¢¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ ·à¾ìÈÇ¥¢¥É¥ê¥ÖÂç²Ï¡ÖÌÌÇò¾ë¤Î18¿Í¡×¡¡Æ±»þ¾å±Ç¡Á±Ç²è¡Öµþ²Â¤ª¾îÍÍ¤È±üÅÄ¼¹»ö¡Áµþ²Â¤ª¾îÍÍ¥Ñ¥ê¤Ø¹Ô¤¯¡Á¡×¡Ù¡Ê1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë ¤è¤ê3½µ´Ö¸ÂÄêÁ´¹ñ¸ø³«¡ËºÇÂ®¾å±ÇÁ°Ìëº×¤ËÅÐÃÅ¡£±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±éµ»¤òÀä»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ¡Ù¤Î10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿´ë²è¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ÍµÈ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ëº´Æ£ÛÙÎ¤¤µ¤ó¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤µ¤ó¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¤µ¤ó¡Ê³¿Äâ¡Ë¡¢¶â»Ò¤¤ç¤ó¤Á¤£¤µ¤ó¡Ê¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë¡¢±üÅÄ½¤Æó¤µ¤ó¡Ê¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡Ë¡¢¤¨¤¤¤¸¤µ¤ó¡Ê¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡Ë¡¢Èø·Áµ®¹°¤µ¤ó¡Ê¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤µ¤ó¡Ê¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡Ë¡¢»³ËÜ¹À»Ê¤µ¤ó¡Ê¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÍµÈ¹°¹Ô¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤ò¡ÖÆóËçÌÜÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×
½Ð±é¤·¤¿·Ý¿Í¤ÎÃæ¤Ç¡ÈNo.1ÇÐÍ¥¡È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÍµÈ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤µ¤ó¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆóËçÌÜÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡£±éµ»¤Î»Å»ö¤¬Áý¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¤·¤Æ°ÂÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¡ËÜÅö¤Ë¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Ä¾ÀÜ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é...¡×¤ÈÇÐÍ¥¥â¡¼¥É¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¡¢°ÂÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍµÈ¤µ¤ó¤«¤éºÇ¸å¤Î°§»¢¤òÍê¤Þ¤ì¤¿°ÂÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ü¥±¤Æ¥Ü¥±¤Æ¡¢¥Ü¥±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö¤É¤ê¤ã¡¼¡ª¡×¤È·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄù¤á¤Þ¤·¤¿¡£