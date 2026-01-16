◆Ｕ―２３アジア杯▽準々決勝 日本―ヨルダン（１６日・サウジアラビア）

Ｕ―２３日本代表が、Ｕ―２３（２３歳以下）アジア杯の準々決勝でヨルダンと対戦し、１―１で延長戦に突入した。

１次リーグではシリアに５―０、ＵＡＥに３―０、カタールに２―０で計１０得点無失点の３連勝で首位通過し、迎えた一発勝負。立ち上がりは日本のペースだった。

前半１分、日本はショートＣＫからＦＷンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）が、エリア内でフリーで右足シュートを放つも相手に阻まれる。同９分にもＭＦ大関友翔（川崎）のパスを受けたンワディケ・ウチェブライアン世雄が右足シュートを放つもここもＧＫにセーブされる。立て続けに同１１分にもＦＷ横山夢樹（Ｃ大阪）の左クロスを頭で合わせるも枠から外れてしまう。

同１６分にも裏に抜け出したＡ代表経験者のＭＦ佐藤龍之介（ＦＣ東京）が左足シュートを放つもまたもＧＫにセーブされて決定機を生かせず。

同２０分には一瞬の隙を付かれてピンチを迎えるが、相手のシュートミスに助けられる。しかし、同３０分、日本の右サイドを崩されてゴール前に攻め込まれ、最後はＦＷアリに鮮やかな左足シュートを決められて先制点を献上。今大会４試合目で初失点となった。

前半を０―１で折り返したが、勢いに乗る男が流れを変えた。後半から２試合連続得点中のＦＷ古谷柊介（東京国際大）がピッチに立つと、後半５分、梅木怜（今治）のパスを受けると、冷静に右足シュートを流し込んで３試合連続ゴールは貴重な同点弾となった。

その後、押し込まれる場面もあったが、何とか無失点で切り抜け、日本もゴール前まで攻め込む場面もあったが、ゴールは奪えず。試合は延長戦に突入した。