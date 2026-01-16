Netflixリアリティシリーズ『ボーイフレンド』のシーズン2が、1月13日より配信開始された。2025年7月、日本初の男性同士の恋愛リアリティショーとして大きな注目を集めた本作。シーズン1があまりにも素晴らしかっただけに、「新シーズン制作」のニュースを目にしたときから、じつは楽しみな気持ちと同じくらい「あの美しい思い出が変に上書きされてしまったら……」という、ちょっとした複雑な気持ちを抱えていた。いざ配信開始となり、1話をおそるおそる観始めたところ、まあ面白い。あっさりと期待値を超えてきた。初回更新分6話を一気見、次回更新の火曜日が待ち遠しいこの頃である。

ここでは、ここまでの見どころをシーズン1との違いにも触れつつ紹介したい。一部ネタバレを含むため、未視聴の方はご注意を。

■「過去と向き合うこと」が一つの鍵に

まずは、メンバーたち（Boys）について。スタートメンバーは大学生のボミ（23歳）、アートディレクターのヒロヤ（29歳）、大学院生のフーウェイ（26歳）、IT企業営業のイザヤ（32歳）、メーカーマーケティングのジョウブ（26歳）、通信系営業のカズユキ（40歳）、IT企業PMのウィリアム（34歳）。初対面ではグローバルに活躍するメンバーが多いことや大阪出身・在住が多いという話題で盛り上がるなか、最近の恋愛リアリティでは「もともと知り合いだった」というメンバーがいるのは珍しくないことでもあるが、コミュニティならではの現象なのか。ボミとフーウェイ、イザヤとウィリアムの2組が知り合い、さらに途中から加わる大学生のリュウキ （20歳）がフーウェイと知り合いだったことものちに発覚する。単なる“知り合い”ではなく、それぞれある程度好意があったうえでの交流だったとなると、状況はますますカオスだ。彼らは「運命の再会」ととらえて改めて関係を構築していくのか、一度縁がなかったのなら次も同じ、と新たな出会いに目を向けるのか。今シーズンの見どころの一つだ。

その流れに連なるものとして、ここまでの流れでは「過去と向き合うこと」が一つの鍵となっているように感じた。15年付き合った恋人と別れた後、なかなか新しい恋愛に踏み出せないカズユキや過去の経験から恋愛に臆病になっているウィリアムなど、共同生活を経て彼らがどう変化していくのかも今後のポイントになってくるだろう。

■共同生活期間が2カ月へと延長 恋愛のチャンス・育む期間も倍

また、今シーズンは共同生活の期間が約1カ月から2カ月へと延長されている。MC陣もスタジオトークで話題にしていたように、たとえばある恋が実らなかったとしても、もう一度新たな恋にむけて動ける時間的猶予がある。前シーズンでは思いが実らないと悟ったメンバーが途中で去ってしまったこともあったが、今回は全員最後まで走り切れるだろうか。ただ、この期間延長の影響なのか、参加者たちの性格上なのか、今シーズンでは早い段階で自分の気持ちをストレートに伝え、相手の気持ちを臆することなく確認する動きが目立つ。6話までに辛い思いをしてしまったBoysには、残りの期間、悔いのない時間を過ごしてほしいと願うばかりだ（今後の追加メンバーにも期待！）。

さらに、シーズン2では、Boysが共同生活を送る舞台「Green Room」周辺が海から雪山（北海道）へと移り、ロマンチック度もアップ。スノーボード中に痛めた手首を治療してもらったり、意中の相手を思いながらかまくらをつくったり……雪景色ならではのイベントの中で数々の名シーンが生まれている。コーヒートラックを運営して生活資金を稼ぐというミッションは、前シーズンから継続。当番のメンバーが相手を指名してツーショットになれる貴重な空間だ。これ以外にも、さまざまな場面で行われる「指名」は意中の相手の気持ちを確認するサインとなることもあれば、混乱を招く引き金にもなりうる。期間が長くなったぶん、自らの気持ちを確認する時間・関係性を育む時間も増える。それぞれの選択にも注目してほしい。

■愛すべきBoysから学ぶこと多し

それにしても、『ボーイフレンド』に出演するメンバーたちは、シーズン1・2ともにとにかく愛すべきキャラクター、人間的な魅力にあふれる人ばかりだ。出演者がこのメンバーでなければ『ボーイフレンド』というコンテンツはここまで熱い支持を集めることはなかったように思う。彼らが他者にむける思いやりや、会話の中のふとした一言から学べることは多いし、恋愛にむかうまっすぐな姿勢は恋愛をしている人・しばらくしていない人それぞれにとっていい刺激になることだろう。シーズン1を未聴の方も、シーズン2から『ボーイフレンド』入門してみてはいかがだろうか。

（文＝久蔵千恵）