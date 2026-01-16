長崎が26歳ジャマイカ代表FWを完全移籍で獲得「自分ができる最大の貢献を」
V・ファーレン長崎は16日、ジャマイカ代表FWノーマン・キャンベル(26)を獲得したと発表した。ラナース FC(デンマーク)から完全移籍加入になる。
同選手はこれまで母国のジャマイカやセルビア、デンマークでプレー。ジャマイカ代表としてもこれまで7試合(1得点)の出場歴を持っている。
クラブを通じ「長崎への加入、そしてこの新たな挑戦を始められることを、心から嬉しく思います。私を信じ、この機会を与えてくださったクラブ関係者の皆様に、感謝申し上げます。この信頼は、すごくありがたいものです。いち早くチームに馴染み、新たなチームメイトと会い、クラブの目標達成のために、自分ができる最大の貢献をすることが楽しみです」とコメントしている。
同選手はこれまで母国のジャマイカやセルビア、デンマークでプレー。ジャマイカ代表としてもこれまで7試合(1得点)の出場歴を持っている。
クラブを通じ「長崎への加入、そしてこの新たな挑戦を始められることを、心から嬉しく思います。私を信じ、この機会を与えてくださったクラブ関係者の皆様に、感謝申し上げます。この信頼は、すごくありがたいものです。いち早くチームに馴染み、新たなチームメイトと会い、クラブの目標達成のために、自分ができる最大の貢献をすることが楽しみです」とコメントしている。