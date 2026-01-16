reGretGirlが、2026年3月27日にライブBlu-ray＜ONEMAN TOUR 2025 “for LOVERS” at LINE CUBE SHIBUYA 2025.11.28＞をリリースすることを発表した。また、メジャーデビュー5周年を迎える1月27日にはBlu-rayの発売に先駆け同公演のライブ音源が配信リリースされる。

本作には、2025年に開催されたバンド史上最大規模となる全国25カ所のワンマンツアー＜for LOVERS＞の東京・LINE CUBE SHIBUYAで行われたファイナル公演の模様をフルパッケージで収録。代表曲「ホワイトアウト」や最新フルアルバム『LOVERS』収録楽曲など、当日の熱狂を余すところなく詰め込んだ内容になっているという。

ジャケット写真

Blu-ray作品は3月27日よりコロムビアミュージックショップとreGretGirlのライブ会場にて販売される。

さらに、3月1日から開催されるファンクラブ限定ツアー＜“第2回 ニーロク集会”- リグワン グランプリ -＞の各会場にて、本作の先行販売を実施することも決定した。当日の購入者のみが参加できるメンバーからのお渡し会も各会場にて開催予定なので、ぜひこの機会に作品をゲットして欲しい。

また、1月27日に先行して配信されるライブ音源のリリースを記念して、1月30日にはStationheadでのリスニングパーティーを開催。メンバーのトークパートでは当日のエピソードなども語られる予定とのことだ。

■『ONEMAN TOUR 2025 “for LOVERS” at LINE CUBE SHIBUYA 2025.11.28』 配信日：2026年1月27日（火）

Blu-ray発売日：2026年3月27日（金） ▼Blu-ray詳細

価格：￥6,050（税込）品番：CEG-119

＜購入者特典＞

コロムビアミュージックショップ：オリジナルステッカーセット (4枚入り)

ライブ会場：オリジナルクリアファイル

※先着順・無くなり次第終了 会場先行販売：2026年3月1日より開催の＜“第2回 ニーロク集会”- リグワン グランプリ -＞各会場にて実施 ▼収録内容 全23曲収録

01.ハンワライナー

02.ピアス

03.オトナビゲーション

04.KAWAII

05.摩訶不思議ヒステリー

06.best answer

07.インスタント

08.(L)ONLY

09.陽のあたる言葉

10.ロスタイム

11.オレンジ

12.知らんけど

13.グッドバイ

14.ルックバック

15.帰り道

16.スプリング

17.デイドリーム

18.エバーソング

19.純ラブ

20.Shunari

21.ブルーアワー

22.ホワイトアウト

23.tear 詳細：https://www.regretgirl.com/news/detail/66201

◾️＜reGretGirl FanClub Tour “第2回 ニーロク集会” - リグワン グランプリ -＞ 2026年3月1日（日）愛知 新栄RAD SEVEN

OPEN 17:00/START 17:30

2026年3月5日（木）大阪 心斎橋Live House Pangea

OPEN 18:00/START 18:30

2026年3月26日（木）東京 Spotify O-Crest

OPEN 18:00/START 18:30 ▼チケット先行販売

reGretGirl Official Fan Club “ルート26” 通常有料会員2次先行

※全有料会員対象

受付期間：〜1月18日（日）23:59

チケットURL：https://www.regretgirl.com/feature/fctour_26shukai_2026_2

新規入会：http://regretgirl.com/feature/entry