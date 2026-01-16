reGretGirl、全国25カ所を巡ったワンマンツアー＜for LOVERS＞ファイナル公演のライブ音源＆映像作品リリース決定
reGretGirlが、2026年3月27日にライブBlu-ray＜ONEMAN TOUR 2025 “for LOVERS” at LINE CUBE SHIBUYA 2025.11.28＞をリリースすることを発表した。また、メジャーデビュー5周年を迎える1月27日にはBlu-rayの発売に先駆け同公演のライブ音源が配信リリースされる。
本作には、2025年に開催されたバンド史上最大規模となる全国25カ所のワンマンツアー＜for LOVERS＞の東京・LINE CUBE SHIBUYAで行われたファイナル公演の模様をフルパッケージで収録。代表曲「ホワイトアウト」や最新フルアルバム『LOVERS』収録楽曲など、当日の熱狂を余すところなく詰め込んだ内容になっているという。
Blu-ray作品は3月27日よりコロムビアミュージックショップとreGretGirlのライブ会場にて販売される。
さらに、3月1日から開催されるファンクラブ限定ツアー＜“第2回 ニーロク集会”- リグワン グランプリ -＞の各会場にて、本作の先行販売を実施することも決定した。当日の購入者のみが参加できるメンバーからのお渡し会も各会場にて開催予定なので、ぜひこの機会に作品をゲットして欲しい。
また、1月27日に先行して配信されるライブ音源のリリースを記念して、1月30日にはStationheadでのリスニングパーティーを開催。メンバーのトークパートでは当日のエピソードなども語られる予定とのことだ。
■『ONEMAN TOUR 2025 “for LOVERS” at LINE CUBE SHIBUYA 2025.11.28』
配信日：2026年1月27日（火）
Blu-ray発売日：2026年3月27日（金）
▼Blu-ray詳細
価格：￥6,050（税込）品番：CEG-119
＜購入者特典＞
コロムビアミュージックショップ：オリジナルステッカーセット (4枚入り)
ライブ会場：オリジナルクリアファイル
※先着順・無くなり次第終了
会場先行販売：2026年3月1日より開催の＜“第2回 ニーロク集会”- リグワン グランプリ -＞各会場にて実施
▼収録内容 全23曲収録
01.ハンワライナー
02.ピアス
03.オトナビゲーション
04.KAWAII
05.摩訶不思議ヒステリー
06.best answer
07.インスタント
08.(L)ONLY
09.陽のあたる言葉
10.ロスタイム
11.オレンジ
12.知らんけど
13.グッドバイ
14.ルックバック
15.帰り道
16.スプリング
17.デイドリーム
18.エバーソング
19.純ラブ
20.Shunari
21.ブルーアワー
22.ホワイトアウト
23.tear
◾️＜reGretGirl FanClub Tour “第2回 ニーロク集会” - リグワン グランプリ -＞
2026年3月1日（日）愛知 新栄RAD SEVEN
OPEN 17:00/START 17:30
2026年3月5日（木）大阪 心斎橋Live House Pangea
OPEN 18:00/START 18:30
2026年3月26日（木）東京 Spotify O-Crest
OPEN 18:00/START 18:30
▼チケット先行販売
reGretGirl Official Fan Club “ルート26” 通常有料会員2次先行
※全有料会員対象
受付期間：〜1月18日（日）23:59
チケットURL：https://www.regretgirl.com/feature/fctour_26shukai_2026_2
新規入会：http://regretgirl.com/feature/entry
