M!LK・山中柔太朗さん（24）と超特急・郄松アロハさん（25）が映画限定オリジナルユニット『鶴 and 亀』を結成。15日にミュージックビデオが公開されました。

“鶴 and 亀”は、山中さんと郄松さんがW主演する映画『純愛上等！』（2月13日公開）のオリジナルユニット。

映画『純愛上等！』は、敵対する高校のトップ同士による、不器用ながらも真っすぐな思いのぶつかり合いによって生まれる、笑いあり、ときめきあり、アクションありの純愛ストーリー。仲間思いなムードメーカーの紅桜高校のトップ・亀井円を郄松さんが、紅桜高校の敵高である白岩高校のトップ・佐藤美鶴を山中さんが演じます。

■2000年にリリースされた『LOVE 2000』をアレンジカバー

2人は『鶴 and 亀』として、2000年にリリースされたhitomiさんの楽曲『LOVE 2000』をアレンジカバー。映画の主題歌にもなっています。

15日に公開されたミュージックビデオは、“愛のガンマン”をテーマに、一面ピンクのポップな世界観になっています。

SNSでは、「好きすぎて滅！」や「ピンクかわいい」などの声が見られました。