◇Uー23アジア杯 準々決勝 日本―ヨルダン（2026年1月16日 ジッダ）

準々決勝が行われ、U―23日本代表がヨルダンと対戦。まさかの先制を許すも後半に追いつき、延長戦に突入した。

序盤からボールを握り、再三、相手ゴールを脅かすも決めきれず。逆に前半30分、FWアリ・アザイゼに技ありのシュートを決められ、今大会初失点となる先制弾を浴びた。

大岩剛監督は後半頭からFW石橋瀬凪（湘南）に代えてFW古谷柊介（東京国際大）を投入。後半5分、その古谷がゴール右から放ったシュートが相手DFに当たり、ゴールに飛び込んだ。

さらに同20分、ペナルティーエリア内で古谷が倒され、PKを獲得したかに思われたがVAR判定で取り消し。その後は両チームともゴールを割れず、前後半で決着が付かなかった。

日本は、28年ロサンゼルス五輪を目指す05年以降生まれの選手で構成。グループステージはシリア、UAE、カタールを相手に計10得点無失点という圧倒的な強さで3連勝し、首位突破した。突破が決まっていたグループS最終戦・カタール戦からスタメン9人を入れ替え。MF佐藤龍之介（FC東京）、MF大関友翔（川崎F）ら主力メンバーで試合に臨んだ。