ホテルインディゴ東京渋谷は、ストロベリーアフタヌーンティーを1月5日から5月31日まで提供する。

スイーツは、「ストロベリーとピスタチオのハートムース」、「トリュフとシャンパンのボンボンショコラ」、「ストロベリーホワイトチョコレートショット」、「ストロベリーパンナコッタ」、「ストロベリーとレモングラスのミネストローネ」など、いちごにアーモンドやヘーゼルナッツ、ピスタチオ、チョコレートなどのフレーバーと柚子やレモングラスの香りを組み合わせた全10種類。セイボリーは、アランチーニにいちごを融合させた「ストロベリーとチーズ、黒胡椒のアランチーニ」、「ストロベリーと鴨のカッチャトーラブルスケッタ」、チーズパンナコッタを添えた「ストロベリーとトマトのサラダ」の、いちごにイタリアのアクセントを添えた3種類を提供する。限定追加メニューとして、ストロベリーラテ（633円）とストロベリースムージー（1,012円）も楽しめる。

場所は11階オールデイダイニング「Gallery 11」。提供時間は午前11時半から午後10時までの各2時間制。料金は6,000円。すべて税・サービス料込み。