「すべてを手に入れた」ママ友が打ち明けた秘密。彼女の「黒歴史」を知り44歳女性が思ったこと
人にはいろいろと歴史があり事情がある。親しくなってから聞いてみると、軽やかに生きてきたように見えた人が、大きな絶望を乗り越えてきたことが分かったりするものだ。上っ面だけで判断してはいけない。
ミドリさん（44歳）はそう言った。現在、彼女の息子は13歳、娘は10歳になる。ママ友であるチフミさんは、共働きで夫は大手企業の役員だといううわさがあった。家も高台の立派な一軒家だ。
「チフミさんのところはいいわねと私はよく言っていました。夫の社会的地位も高いし、彼女自身もキャリアを積み重ねているし。通いのお手伝いさんもいるんですよ。しかもダンナさんはすごく家庭的で、よく家族3人で出掛けるのもみんな目撃している。夫に愛されている美しい妻という図式だから、周りもみんなうらやましがっていました」
「彼女が悪く言われるのは私としては心外でしたね。『いつも違う服を着ている』とか『ダンナさんの援助があるから彼女も会社で引き立てられているんじゃないの』とか。でも彼女はそれほど派手なかっこうはしていない。仕事のときはいつもスーツだし、私服だって地味ですよ。夫とはまったく会社も違うし、夫婦は家で仕事の話をしないと聞いていたから、いつもそういううわさ話を否定していました」
それでも彼女が恵まれた家に生まれ、恵まれた教育を受け、恵まれた労働環境にいるのは確かに思えた。彼女の努力に運がプラスされて、今のような人もうらやむ環境に至ったのだろうとミドリさんは考えていた。
「夫が出張だから、帰りにうちで夜中までしゃべらない？ とチフミさんから言われたんです。食事をしてから1度帰宅して夫にそう言ったら、楽しんでと言ってくれて」
その晩、ミドリさんはチフミさんからいろいろな打ち明け話を聞いた。もちろん、チフミさんがミドリさんを信頼したからこそ話したのだろう。
「チフミさんは自宅に戻ると、急にフランクな感じになりました。『出張だと言ったけど、夫は浮気してるのよ。今日は彼女のところに泊まるんだと思う』と言いだしたのでびっくりしました。
そうなんだ、と言うしかなかった。彼女は『みんな、うちが幸せそうとかうらやましいとか言うけど、そんなことはないの。どこの家だって黒歴史の1つや2つあるでしょ』と」
チフミさん自身がシングルマザーに育てられ、父をほとんど知らないのだという。父は母に生活費だけはきちんと送ってきたが、幼いチフミさんと接することはなかった。高校生のとき初めて父に会ったが、それきりだ。父は学費だけはチフミさんに残してくれたので彼女は大学に進学することはできた。
「でも仕事もろくにしていなかった母の老後は大変だった。私が大学をでるころ父が急死して、母には形見1つなかった。母は家を売って小さなアパートに住んでパートで働き始めて……。私が結婚する前に母は死んでしまったと、チフミさんは告白しました。夫は結婚して2年もたたないうちに浮気して。離婚も考えたけど、いつか私の元に戻ってくるんじゃないかと信じていたら今になってしまったのよと彼女は寂しそうに言いました。『私はミドリさんがうらやましい。夫婦で言いたいことを言い合って笑ってるのを見ると、うちとは違うなあ、いいなあと思ってる』って」
「まったく愛されていないなら離婚もしやすい。でも夫は口では『娘が大事、妻も大事』と言っているようで、だからこそ憎みきれないし見限ることもできないって。それでもチフミさんは『私だって寂しいのよ。それでも肩肘張ってスーツ着て、会社では上司や後輩に気を遣って仕事して、なんとか自分を保っているの』と自分の気持ちをさらけ出しました」
最後は飲み疲れて眠ってしまったチフミさんに、ミドリさんはそっとタオルケットを掛けて見守ったという。
「もちろん私はその話を誰にもしていませんから、今もチフミさんは人からうらやましがられています。いろいろなつらさを抱えながらも頑張っている、単純にうらやましがってはいけないんだと私は思うようになりました」
ミドリさんとチフミさんは、あの夜を機にさらに親密につきあっているという。
(文:亀山 早苗（フリーライター）)
