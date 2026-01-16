長期休みに行きたいと思う「福島県の旅行先」ランキング！ 2位「会津若松市」を抑えた1位は？
年が明けて一段と寒さが厳しくなるこの時期、まとまった休みを利用して日常を離れた旅を計画する方も多いのではないでしょうか。白銀の世界が広がる絶景や、冬にしか出会えない幻想的なイベントを巡る旅は、きっと忘れられない思い出になります。
All About ニュース編集部では、2025年12月26〜29日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたい国内旅行先に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「福島県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「白虎隊が大好きで、会津のお城にぜひ行ってみたい」（20代女性／栃木県）、「歴史的な城下町で、観光スポットが豊多数あるのでじっくり楽しめるから」（60代男性／神奈川県）、「赤べこなどの伝統工芸品を多く生産しているためお土産巡りをしてみたいから」（20代女性／岡山県）といった声が集まりました。
回答者からは「ハワイにいる気分が味わえるそうなので行ってみたいです」（40代女性／宮城県）、「ハワイアンがすき、フラダンスも好きだから夏休みに行きたい」（40代女性／長崎県）、「子連れ旅行にぴったり。外が寒くても気にせず遊べる」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：会津若松市／77票2位は、幕末の歴史が息づく城下町「会津若松市」です。難攻不落の名城として知られる鶴ヶ城（若松城）や、白虎隊ゆかりの飯盛山など、歴史ファンならずとも訪れたいスポットが満載。長期休みなら、レトロなボンネットバスに乗って七日町通りの蔵造りの街並みを巡り、漆器や日本酒の蔵元を訪ねるなど、深い歴史と文化をゆっくり堪能できます。「赤べこ」の絵付け体験やご当地グルメのソースカツ丼など、旅の楽しみが多岐にわたるエリアです。
1位：スパリゾートハワイアンズ／97票1位に輝いたのは「スパリゾートハワイアンズ」です。福島県いわき市にある、一年中常夏のドームが広がる温泉テーマパーク。長期休みには、巨大なウォータースライダーで遊んだり、世界最大級の広さが魅力の大露天風呂「江戸情話 与市」でくつろいだりと、三世代で楽しめるのが最大の強みです。夜に披露される情熱的なフラガールのポリネシアンショーは必見のエンターテインメント。宿泊してハワイ気分を満喫できる国内屈指のリゾート施設として選ばれました。
