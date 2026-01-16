「今すぐ離婚されても当然」同居介護に反対する妻に“最悪の言葉”を放った夫。専門家がひも解く問題点
多くの人が直面するであろう「介護」。そこには介護離職、きょうだい間のトラブル、相続などさまざまな問題が横たわっているようです。本稿では介護に悩む人のエピソードを紹介しながら、介護アドバイザーの横井孝治が対応策や注意点などを解説します。
【要介護1の実母と「近居」、こんなにつらいとは……】
今回、介護の悩みを打ち明けてくれたのはトシキさん（仮名／50代男性）です。
トシキさんの実家は商売をしており、店と家が1つになっています。5年前に長男の兄が代替わりし、兄夫婦は実家で両親と同居。商売は全面的に兄任せで、義姉も店を手伝い、繁盛しています。
「3年前、両親が相次いで認知症になりました。兄なしでは店が回らないので、必然的に義姉中心の介護を行うことに。母は若い頃から父の言いなりでしたが、性格自体はおっとりとした優しいタイプ。嫁姑の確執もなかったのに、認知症になって以来、トゲトゲしい発言が増え、義姉に対して嫌がらせを繰り返すようになってしまいました」
加えて、元々頑固だった父の性格も悪化。兄や義姉の注意は何一つ聞かず、気に入らないことがあると暴力を振るうことも……。
「テレビのリモコンで義姉を叩く父を13歳の姪（めい）が止めようとし、父は姪を突き飛ばしました。姪は後頭部を1針縫うけがを負い、それが決定打となり、両親は実家を追い出されました」
「ただ、妻と12歳の息子に事情を説明し同居介護へ協力してほしいと言ったら、大激怒されました。妻には『同居するぐらいなら離婚する』とまで言われ、途方に暮れています。家族同士、困った時に助け合うのは当然だと思うのですが、どうすれば妻や息子が協力的になるのでしょうか」
トシキさんの人生で兄に頭を下げられるのは初めてのこと。家業を継ぐことが若い頃から決まっていた兄と比べ、両親からはあまり期待されず、結婚の際にもお祝い金で差をつけられるなど、トシキさんは待遇に差を感じていました。正月や盆に実家に帰った時、母から「お兄ちゃん」と呼ばれ、頼りにされている兄が羨ましかったそうです。
「母から頼られるのも初めてですし、家族から助けを求められている今こそ、自分が頑張らないといけないと思います。それに毎月10万円の介護費用をもらえるのは大きい。両親の年金の管理も任されていますし、今より生活が楽になる。余ったお金については『家計に入れたり、お小遣いにして構わない』と妻に言いましたが、『そんな話じゃない』と一蹴されてしまって」
認知症の診断や治療、介護保険の手続きなどはまだ何もできていない状態ですが、「住む環境が変わることで両親も素直になってくれるはず」とトシキさんは信じています。
「手続きなどは自分が頑張るので、妻が中心となって日常的な介護をやってほしいです。妻は自分より一回り下で、妻の両親もまだ若い。うちの両親の介護をすることで、将来的に自分の親の介護をする時の練習にもなると思います」
妻に言った「自分の親を介護する時の練習になる」は最悪の言葉。妻への思いやりが欠如し過ぎています。もしもトシキさんが逆の立場で同じことを言われたらどう思いますか。これでは今すぐ離婚されても当然です。本当に大事なものが何かを考えて、昔の呪いから抜け出してほしいです。
まず介護の義務は実子にあります。つまり、兄とトシキさんだけが介護の義務を負っている状態。商売上の事情があったにせよ、義姉の頑張りで成り立っていたこれまでの介護がそもそもイレギュラーです。本来あるべき状態で介護が行われなかったことが、事の発端です。
また、確実にトラブルの元となる両親との同居を、妻や子どもへの相談なしに安易に考えること自体も、正気とは思えません。父の暴力や母の暴言など、不幸が見えているのになぜその方向に進もうとするのか。実際に姪は被害に遭っています。妻や子どもからすれば、「次の犠牲者は自分たちかもしれない」と不安になるでしょう。
また、兄から毎月10万円もらったとしても、食費や水道光熱費、医療費などで手元にはほぼ残らないでしょう。正直、精神的苦痛を考えたら費用は50万円でも安いぐらいです。
同居する時点で少なからず妻や子どもには迷惑がかかります。配偶者や子どもをいいように使って親孝行しようとするのは、配偶者不幸であり、子ども不幸でもあります。
どうしても親の面倒を見たいというなら、実家に住み込むなり、親と暮らす専用の部屋を借りるなりして、すべて自分でやる。これに尽きます。
結婚して別世帯であれば、民法上は「家族」ではありません。姻族や親族という扱いです。トシキさんにとっての家族は、妻と息子の2人だけ。「家族になったのだから介護してくれ」「嫁に来たのだから親の面倒は見るもの」などという考えは、何十年も前の話です。
そして、「自分ならうまくやれる」と思っているようですが、その根拠はどこにあるのでしょう。長年信頼され、実家の大黒柱であった兄の言うことを聞かない両親を説得できる可能性は極めて低いのではないでしょうか。厳しいことを言いますが、コンプレックスを抱くほど両親から大事に扱われてこなかったのですから、「トシキの意見は役に立たない」と判断されている可能性も否定できません。
もしも両親から感謝されたとしても、それは一時的なもので、近い将来、関係性が悪化するのはほぼ確実でしょう。親の愛情という呪いに縛られず、全力で妻と子を守るべきです。
両親は在宅で面倒を見ることができるレベルではありませんから、介護の手段は「施設一択」であり、そのためにどうするべきか兄としっかり話し合ってください。
▼横井 孝治プロフィール
両親の介護をする中で得た有益な介護情報を自ら発信・共有するため、2006年に株式会社コミュニケーターを設立。翌年には介護情報サイト「親ケア.com」をオープン。介護のスペシャリストとして執筆、講演活動多数。また、広告代理店や大手家電メーカーなどでの経験を生かし、販促プロデュース事業も行う。All About 介護・販促プロモーションガイド。
(文:横井 孝治（介護アドバイザー）)
