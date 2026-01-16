1月17日、大学入学共通テストが始まります。試験会場の一つとなっている新潟大学では職員が入念に会場設営を行いました。

新潟市西区にある新潟大学・五十嵐キャンパス。



【桶屋美圭アナウンサー】

「17日始まる大学入学共通テストを前に、試験会場では準備が進められています」



全国で約50万人が受験する『大学入学共通テスト』。県内では14の大学・15の会場で試験が行われ、去年より105人多い8837人が臨みます。





【新潟大学 坂本信 理事】「受験生の皆様には実力を出してほしいと思っている。そして、受験生のために我々教職員は万全の体制を整えている」新潟大学では職員が机に受験番号のシールを貼り、間違いがないか確認するなど丁寧に準備が行われていました。一方、今回から受験生本人によるインターネット出願に切り替わったことから、大学側は注意を呼びかけています。【新潟大学 坂本信 理事】「今年の入試からWeb出願になっているので、受験票をダウンロードしてプリントアウトして持って来てくださるようお願いします」試験初日の17日は地歴公民・国語・外国語・英語のリスニング、2日目の18日は理科・数学・情報の試験が行われます。17日と18日は雪や雨が降る予想となっています。公共交通機関の情報を確認しながら時間に余裕を持って試験会場に向かうことが重要です。