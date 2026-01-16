タレントの秋元真夏さんが自身のインスタグラムに、ヘアチェンジの模様を投稿しました。



【写真を見る】【 秋元真夏 】「おでこ出してみた〜」照れ笑い フォロワー称賛「まなったんの笑顔は本当に元気出る」





秋元さんは「おでこ出してみた〜」とテキスト。白い壁を背にして、濃いグレーのシャツ型ワンピースを着こなし、ちょっと照れたような表情で小首をかしげています。そんな秋元さんの前髪はきれいに分かれていて、額がしっかり出ています。







これまで秋元さんは、前髪を作って多彩な表情を見せていました。今回は「見慣れない」とテキストしていて、小さめの写真になってしまっているのも、照れや馴染めなさがあるからなのかもしれません。









しかしフォロワーからは「真夏さんどうしたの」「大人っぽくもあり、可愛く見えるから不思議」「デコ出し まなったんかわいい」「もう馴染み始めてる」というヘアチェンジへの好意的な感想や「どんな真夏でも私は大好き」「一生推しです」「まなったんの笑顔は本当に元気出る」という親愛の声が集まっています。







【担当：芸能情報ステーション】