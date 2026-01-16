さむっ！冷たっ！米とぎ・計量・洗濯…冬の家事ストレスを解消！“神”便利グッズを調査【Nスタ解説】
見るだけでも楽しい便利グッズが集まるお手頃雑貨店。「Seria」「Watts」「3COINS」で人気のグッズをご紹介します。
「水が冷たくて手が荒れる…」冬のキッチンの救世主
街の人から聞かれたキッチンでのお悩みは…
20代女性
「お米洗う時も結構冷たくて、無理やり我慢しながらやってる」
「水が冷たくて手が荒れてしまう」
水の冷たい冬の米とぎ。それを解決するのが、3COINSの「米とぎしゃもじ 330円」です。ワンタッチでしゃもじが開くため、水に手を入れずにお米がとげる上、手でとぐよりも力がいらないそうです。
また、自立するので置き場所に困らず、簡単に分解して洗うこともできます。
30代女性
「ネイルをしているから、余計に素手で洗うのがちょっと気になってはいた。めっちゃ便利です。買います！」
調味料のあれこれを解決！
40代女性
「（普段は）計量スプーンで量ったり目分量だったり。目分量のときは味が違うことも」
60代女性
「スプーンでとって入れている。それが面倒くさい」
調味料などを計量するのが面倒だという人には、Wattsの「粉末だしボトル 110円」です。
特殊な構造になっていて、一振りにつき小さじ一杯ずつ出るため、スプーンなどではかる必要がありません。（※粒の大きいものには不向き）
容器の中で、調味料が固まって出てこないという時には、Wattsの「もんでほぐせる調味料ボトル 110円」。
容器が柔らかい素材でできているので、その名の通り、揉んでほぐすことができ、固まってしまっても大丈夫です。
用途が違うのに…便利でバズったグッズ
Seriaの「ナイロンミニマッシャー 110円」。
ジャガイモをつぶすマッシャーの丸い部分が、ツナ缶のサイズにジャストフィット。
ツナ缶の油を切るのに便利と、意外な使い方でバズりました。
“洗濯地獄”を「一気取り込み」で解決！
「洗濯グッズ」もご紹介します。
50代女性
「洗濯物、干しても寒いので、取り込むのも億劫だなって。何回も出たり入ったりして取り込まなきゃいけないのが、いっぺんだと楽だな」
50代女性
「洗濯物は地獄ですね。量がかなり多いので大変です」
20代女性
「まとめて取り込みたいと思う時はあります」
洗って、干して、取り込んで、たたむ。洗濯は何かと時間がかかりますが、そんな悩みを解決してくれるのが、3COINSの「一気に取り込める8連ハンガー 1980円」です。
3COINS 原宿店 瀬下莉子さん
「普段忙しくてタイパを意識されている方とか、洗濯にストレスを感じている方などが購入している」
8つのハンガーが連なっていて、つまみを回すと、その名の通り、4枚ずつ一気に取り込むことができちゃいます。ちなみに、1枚ずつ取り込むことも可能です。
11万点以上売り上げ ブラシの隙間から〇〇
11万点売り上げているのが、3COINSの「洗剤イン手洗いブラシ 330円」です。
洗剤を入れてプッシュすると、ブラシの隙間から洗剤が出てきて、掃除中に洗剤を足すことなく洗える便利グッズです。
ガンコな汚れや黒ずみだけでなく、靴の洗濯にもおすすめです。
ショック…服が汚れたときにはコレ！
外食をしていて、服を汚してしまった。「すぐに洗わないとお気に入りの服にシミが…」なんて経験はありませんか？
60代女性
「飛ばないようにハンカチをここらへんに敷くとか、気を付けて食べています」
――旅行先で服にシミができたら？
「ショックですね。立ち直れないですよね」
白いワイシャツに「しょうゆ」がついてしまったときに役立つのが、Wattsの「Shimitori使い切りコットンセット 110円」です。
シミ汚れの裏にティッシュやガーゼなどをあてて、ペンをプッシュしながら汚れの周りを液で囲みます。その後、汚れを叩くように落とせば、応急処置の完了です。
30代男性
「コンパクトだし、汚れが取れればいいと思います」
“食べやすさ”が激変 ノリに穴
Wattsの「穴あけ海苔用パンチ 110円」。
お弁当で海苔がべローンとなってしまうこと、あると思います。
このグッズでのりに切り込みを入れると、箸を入れたときに切れやすくなるんです。
おにぎりにも使えるということです。