見るだけでも楽しい便利グッズが集まるお手頃雑貨店。「Seria」「Watts」「3COINS」で人気のグッズをご紹介します。

【写真で見る】様々なお悩みを解決してくれる“神”便利グッズ

「水が冷たくて手が荒れる…」冬のキッチンの救世主

街の人から聞かれたキッチンでのお悩みは…

20代女性

「お米洗う時も結構冷たくて、無理やり我慢しながらやってる」

「水が冷たくて手が荒れてしまう」

水の冷たい冬の米とぎ。それを解決するのが、3COINSの「米とぎしゃもじ 330円」です。ワンタッチでしゃもじが開くため、水に手を入れずにお米がとげる上、手でとぐよりも力がいらないそうです。

また、自立するので置き場所に困らず、簡単に分解して洗うこともできます。

30代女性

「ネイルをしているから、余計に素手で洗うのがちょっと気になってはいた。めっちゃ便利です。買います！」

調味料のあれこれを解決！

40代女性

「（普段は）計量スプーンで量ったり目分量だったり。目分量のときは味が違うことも」

60代女性

「スプーンでとって入れている。それが面倒くさい」

調味料などを計量するのが面倒だという人には、Wattsの「粉末だしボトル 110円」です。

特殊な構造になっていて、一振りにつき小さじ一杯ずつ出るため、スプーンなどではかる必要がありません。（※粒の大きいものには不向き）

容器の中で、調味料が固まって出てこないという時には、Wattsの「もんでほぐせる調味料ボトル 110円」。

容器が柔らかい素材でできているので、その名の通り、揉んでほぐすことができ、固まってしまっても大丈夫です。

用途が違うのに…便利でバズったグッズ

Seriaの「ナイロンミニマッシャー 110円」。

ジャガイモをつぶすマッシャーの丸い部分が、ツナ缶のサイズにジャストフィット。

ツナ缶の油を切るのに便利と、意外な使い方でバズりました。

“洗濯地獄”を「一気取り込み」で解決！

「洗濯グッズ」もご紹介します。

50代女性

「洗濯物、干しても寒いので、取り込むのも億劫だなって。何回も出たり入ったりして取り込まなきゃいけないのが、いっぺんだと楽だな」

50代女性

「洗濯物は地獄ですね。量がかなり多いので大変です」

20代女性

「まとめて取り込みたいと思う時はあります」

洗って、干して、取り込んで、たたむ。洗濯は何かと時間がかかりますが、そんな悩みを解決してくれるのが、3COINSの「一気に取り込める8連ハンガー 1980円」です。

3COINS 原宿店 瀬下莉子さん

「普段忙しくてタイパを意識されている方とか、洗濯にストレスを感じている方などが購入している」

8つのハンガーが連なっていて、つまみを回すと、その名の通り、4枚ずつ一気に取り込むことができちゃいます。ちなみに、1枚ずつ取り込むことも可能です。

11万点以上売り上げ ブラシの隙間から〇〇

11万点売り上げているのが、3COINSの「洗剤イン手洗いブラシ 330円」です。

洗剤を入れてプッシュすると、ブラシの隙間から洗剤が出てきて、掃除中に洗剤を足すことなく洗える便利グッズです。

ガンコな汚れや黒ずみだけでなく、靴の洗濯にもおすすめです。

ショック…服が汚れたときにはコレ！

外食をしていて、服を汚してしまった。「すぐに洗わないとお気に入りの服にシミが…」なんて経験はありませんか？

60代女性

「飛ばないようにハンカチをここらへんに敷くとか、気を付けて食べています」

――旅行先で服にシミができたら？

「ショックですね。立ち直れないですよね」

白いワイシャツに「しょうゆ」がついてしまったときに役立つのが、Wattsの「Shimitori使い切りコットンセット 110円」です。

シミ汚れの裏にティッシュやガーゼなどをあてて、ペンをプッシュしながら汚れの周りを液で囲みます。その後、汚れを叩くように落とせば、応急処置の完了です。

30代男性

「コンパクトだし、汚れが取れればいいと思います」

“食べやすさ”が激変 ノリに穴

Wattsの「穴あけ海苔用パンチ 110円」。

お弁当で海苔がべローンとなってしまうこと、あると思います。

このグッズでのりに切り込みを入れると、箸を入れたときに切れやすくなるんです。

おにぎりにも使えるということです。