劇場アニメ『ルックバック』の監督を務めた押山清高さんが15日、自身が主催する展覧会のプレス内覧会に経済学者の成田悠輔さんと登場。トークイベントでは、押山監督が3Dドローイングを披露し、さらに数十年後のアニメ界について語りました。

映画は、同名漫画が原作。ひたむきに漫画家を目指す藤野と京本という2人の少女を描いた青春物語です。

今回、2024年に公開された劇場アニメ『ルックバック』にかけた熱量を感じることができる原画の数々を初展示する『劇場アニメ ルックバック展 ー押山清高 線の感情』（1月16日から3月29日まで）が、麻布台ヒルズ ギャラリーにて開催されます。

■空間に絵を描く“3Dドローイング”を披露

トークイベントでは、押山監督がヘッドマウントディスプレイを装着して、空間に絵を描く“3Dドローイング”を披露。

自宅で3Dドローイングを練習しているという押山監督は「練習する時、かなり広いスペースが必要で、うちの自分のリビングでは全然まかないきれなくて、空間が少ないから窓を開けてベランダに出ていくんですね。そうすると、これ（ヘッドマウントディスプレイ）をかけてる人を見た人は“何か怪しげな不審者がベランダで踊ってる”っていうふうに多分なる」とコメントし、会場は笑いにつつまれました。

押山監督が描いたのは、原作漫画でも象徴的だった“藤野の雨の中でのスキップシーン”です。

展覧会では、アニメを手がけた押山監督が描き下ろした漫画も展示されます。成田さんから「漫画を描かれてみて、発見はありますか」と聞かれた押山監督は、「やっぱり本当に初めてに近いんで、枠線とかそういうふうなの引くだけでもちょっと面白いんですよ。多分慣れてきたら、もうこういうふうな面倒くさいからアシスタントに任せたいって多分なるんですけど、すごく新鮮な気持ちで描けたっていう意味では、どれもこれも面白くて。何がすごく面白いかっていうふうに今ちょっとまだ分かんないんですけど」と回答。



さらに、「ただ、（漫画は）完成までめちゃくちゃ早くてアニメに比べて。アニメって企画からオリジナルで完成までやろうと思ったら、普通に5年とか、かかっちゃうわけですよ。でも、漫画描くの僕ネームに2日ぐらいでペン入れも2日ぐらいだったんで、1週間かからずに一つのオリジナルの作品ができあがってしまうっていう、その速さみたいな。ゼロから作り上げてお客さんに届くまでの速さが全然比べものにならないっていうところにちょっと魅力を感じました」と明かしました。

■押山監督、数十年後のアニメ界を語る「すごく激変」

また、押山監督は数十年後のアニメ界について「すごく激変してると思うんですけどね」と話し、「とりあえず、現状はアニメ業界どこも人手が足りてないし、才能も足りてないし、人員も全然足りてないんで。そこに、助っ人が加わるだけで、もう相当皆さん助かるんじゃないかなっていうのはまず見えてるとこですけど。ただ、正直技術者以上にAIが賢くなった時に、“それどっち取る？”みたいなことには、会社としてのチームを経営する立場だったら、そういう視点に立つだろうなって思ってますね」と語りました。

そして、アニメーションの制作過程で一番コストがかかるのは“人件費”と話し、「そういうなかで、AIの方がスケジュール守ってくれるし、問題を起こさないし、（そうなると）会社に寝泊まりするような人もいないっていうふうなことになれば、そっちの方が扱いやすいなって話になるかもしれないですよね」と、AIを駆使するメリットも話しました。