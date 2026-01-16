BIGBANG・D-LITE、3月の東京公演中止発表「喉の回復を最優先」2月初旬より集中治療
【モデルプレス＝2026/01/16】BIGBANG（ビッグバン）のD-LITE（ディライト）が、3月に予定していた東京・有明アリーナ公演を中止することがわかった。1月16日、公式サイトにて発表された。
【写真】D-LITE、レカペで抜群スタイル披露
公式サイトでは「『D-LITE 2025 ASIA TOUR: D’s WAVE ENCORE -JAPAN』につきまして、2026年1月31日（土）・2月1日（日） Asue アリーナ大阪（大阪）、3月3日（火）・3月4日（水）に有明アリーナ（東京）で日本公演の開催を予定しておりましたが、医師よりD-LITEの喉の回復を最優先にするよう診断されたことを受けて2月初旬より集中治療と回復に努めるため、Asue アリーナ大阪（大阪）公演を最後に、本ツアーを締めくくることとなりました」と発表。「そのため、2026年3月に予定しておりました、有明アリーナ（東京）公演は中止とさせていただきます」と伝えた。
続けて「D-LITE・スタッフ一同ともに、公演を楽しみに待ってくださっている皆さまにこのようなお知らせをすることは大変残念ではございますが、再び皆さまにD-LITEの歌声をしっかりとお届けするための決断となります」とし、払い戻しについては2月上旬頃の案内を予定しているという。
最後に「D-LITEは今出来る万全なコンディションでのステージを皆さまにお届けするために準備しております！Asueアリーナ大阪（大阪）公演にご来場予定の方は、楽しみにお待ちいただけますと幸いです」と呼びかけた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
