Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÌÜÁ°¡ª ¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¡¦¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡¦¥¢¥ó¥¸¡¼Éû¸ÜÌä¤¬¼õ¸³À¸¤Ë¥¨¡¼¥ë¡ÖÀäÂÐ¤ËÊÉ¤Ï±Û¤¨¤é¤ì¤ë¡ª¡×
¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Î³Ø¹»¡¢TOKYO FM¤ÎÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK!¡×¡Ê·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55¡Ë¡£Á´¹ñ¤Î¼õ¸³À¸¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö±þ±çÉô Àë¸À¥á¥¤¥È! supported by ¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥È¡×¡ÊËè½µ¶âÍË 22:07º¢¡Á¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¿GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¤³¤È¡È¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡É¤È¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¤³¤È¡È¥¢¥ó¥¸¡¼Éû¸ÜÌä¡É¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï·îÂØ¤ï¤ê¤Î¡ÈÆÃÊÌ¥³¡¼¥Á¡É¤¬¡¢¼õ¸³À¸¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÄ¾Á°¡ª SCHOOL OF LOCK! ±þ±çÉô Àë¸À¥á¥¤¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë supported by ¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥È¡ª¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¼õ¸³À¸¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¤¹¡£
ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢SCHOOL OF LOCK!¤Ç¹»Ä¹¤ò10Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿¡¢¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¡Ê¥°¥é¥ó¥¸¡¦±ó»³ÂçÊå¡Ë¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¼õ¸³À¸¤ÈÄ¾ÀÜÅÅÏÃ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
--¼õ¸³À¸¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¤¬±þ±ç¡ª
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§²¶¤¿¤Á¤Î±þ±ç¥á¥¤¥È¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°§»¢¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¡§SCHOOL OF LOCK! 2ÂåÌÜ¹»Ä¹¡¢¸µ¥«¥ê¥¹¥Þ¡¢¤È¡¼¤ä¤Þ¤À¡ª
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡¦¥¢¥ó¥¸¡¼Éû¸ÜÌä¡§¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡ª
¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¡§¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡ª À¸ÊüÁ÷¶µ¼¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶ÛÄ¥´¶¤¬Ä¥¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÊüÁ÷¡¢¼ø¶ÈÄ¾Á°¤Þ¤Ç¸ÜÌä¡¦Éû¸ÜÌä¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤Ë¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤òËÜÅö¤ËÄ¾Á°¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸ÜÌä¤ÈÉû¸ÜÌä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢º£Æü¤Ï¤¹¤´¤¯ÀµÇ°¾ì¤È¤Ê¤ë2»þ´Ö¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òº£¤Þ¤µ¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¤Ï¡¢¤³¤Î³Ø¹»¤Î2ÂåÌÜ¹»Ä¹¤È¤·¤Æ10Ç¯´ÖÌ³¤á¡¢±þ±çÉô¸ÜÌä¤È¤·¤Æ¼õ¸³À¸¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¡¢À¸ÅÌ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¡§ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£°ì½ï¤Ë¶ÛÄ¥¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡£SCHOOL OF LOCK!¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤ÏÁ´°÷¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ê¤é²¶¼«¿È¤ÎÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¾¯¤·ÉÔ±¿¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤âÃ×¤·Êý¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤Ö¤ó¡¢À¸ÅÌ¤Î¤¤¤¤±¿¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤°¤é¤¤²¶¤¬³¬ÃÊ¤òÆ§¤ß³°¤·¤ÆÇ±ºÃ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢10Ç¯´Ö¼õ¸³À¸¤È¶¦¤Ë¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§º£Æü¤ÏºÇ¸å¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¼ø¶È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÎÏ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢¼õ¸³À¸¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤½¤·¤Æ¡¢¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥È¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÕÅÅ¤·¤¿¼õ¸³À¸Á´°÷¤Ë¡¢¡Ö¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥È¤ÎSCHOOL OF LOCK! ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡ª
¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¡§¤³¤ì¤¤¤¤¤è¤Í¡ª Ã¯¤«¤ËÅÏ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î´ù¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¸«¤Ê¤¬¤éÊÙ¶¯¤¹¤ë¤â¤è¤·¡£
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§¼õ¸³À¸¤Î·¯¤À¤±¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬·¯¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¤È¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¤Î3¿Í¤¬ÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿·¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤Î¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥È¤Ë¼ê½ñ¤¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï»þ´Ö¤Î¸Â¤ê¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¼õ¸³À¸¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
--¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ÇÈ¯´ø¤·¤è¤¦
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§¤¸¤ã¤¢¤Þ¤º¡¢Àë¸À¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©
¤Ø¤½¤¯¤ê1¹æ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¡§6Ç¯´Ö¡¢¤³¤â¤ê¹»Ä¹¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÎÀÄ½Õ¤È¤â¸À¤¨¤ë¹»Ä¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤Ö¤Á¤«¤Þ¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª
¥¢¥ó¥¸¡¼Éû¸ÜÌä¡§¤ª¤ª¡Á¡ª ¤³¤Î1Ç¯¤â¼õ¸³ÊÙ¶¯¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éSCHOOL OF LOCK!¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¡©
¤Ø¤½¤¯¤ê1¹æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÙ¶¯¤Î¤ª¶¡¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§¡Ö½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï·¯¤À¤«¤é¤Ê¡ª
¤Ø¤½¤¯¤ê1¹æ¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§´èÄ¥¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿·¯¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢²¶¤¿¤Á¤Ïº£Ç¯¤â±þ±çÉô¤È¤·¤Æ¡¢¼õ¸³À¸¤ÎÇØÃæ¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤³¤½´¶¼Õ¤À¤è¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÄ¾Á°¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¡©
¤Ø¤½¤¯¤ê1¹æ¡§¼þ¤ê¤Ï¡ÖÉÔ°Â¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¡§¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤·¤À¤í¡ª ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§¤¸¤ã¤¢¡¢º£¤Îµ¤»ý¤Á¤â¹þ¤á¤Æ¡¢¼ê¸µ¤Î¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥È¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¯¤Í¡£
¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¡§º£¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¤¤¤±¤ë¤«¤â¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¼õ¸³À¸¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Î®¤ì¤ò¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¡£
¤Ø¤½¤¯¤ê1¹æ¡§¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§²¶¤¬ÆÏ¤±¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡£
6Ç¯Á°¤«¤é²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£²¶¤¿¤Á¤â¤³¤Î6Ç¯´Ö¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢·¯¤Ë¤â¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡£¼å²»¤òÅÇ¤¤¤¿Æü¤â¡¢Éé¤±¤¿Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£±«¤Î¤Ê¤«¤ÇÅÝ¤ì¹þ¤ó¤ÀÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤â²¶¤¿¤Á¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤¸¤ã¤ó¡£¼¡¤Î¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ÏÂç¤¤ÊÊÉ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ö²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡£º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤À¤·¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤½¤ÎÊÉ¤Ï±Û¤¨¤é¤ì¤ë¡ª Á´Éô¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤³¤¤¡ª
¤Ø¤½¤¯¤ê1¹æ¡§¤Ï¤¤¡ª ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª
¥¢¥ó¥¸¡¼Éû¸ÜÌä¡§º£¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
¤Ø¤½¤¯¤ê1¹æ¡§¡Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¤ä¡ª ¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡ª
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§´èÄ¥¤ì¤è¡ª
--¼õ¸³·Ð¸³¤ÏÄ¹¤¤¿ÍÀ¸¤ÎÎÈ¤È¤Ê¤ë
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§¤µ¤¢¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¸ÅÌ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡ª ¤â¤·¤â¤·¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¼õ¤±¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡©
¥ä¥Þ¥³¥Þ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¡§¤Ï¤¤¡£
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§¤Þ¤º¤ÏÀë¸À¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©
¥ä¥Þ¥³¥Þ¡§°ìÅÙÄü¤á¤«¤±¤¿Ì´¤ò¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Ë¹â¤¤ÊÉ¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§¤É¤ó¤ÊÌ´¤Ê¤Î¡©
¥ä¥Þ¥³¥Þ¡§¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë·úÃÛ¤ÎÌÏ·¿¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ò¸«¤Æ¡¢·úÃÛ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¹â2¤ÎÊ¸ÍýÁªÂò¤Î¤È¤¡¢Íý·Ï²ÊÌÜ¤¬¶ì¼ê¤ÇÊ¸·Ï¤òÁª¤Ó¡¢·úÃÛ¤ÏÍý·Ï¤À¤«¤éÄü¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤±¤É¡¢Âç³Ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤éÊ¸·Ï¤Ç¤â³Ø¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤³¤òÂè°ì»ÖË¾¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¡§Éñ¤¤Ìá¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤Í¡£¤¤¤¤¤Í¡ª
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§°ìÅÙÄü¤á¤¿Ì´¤¬Éü³è¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÊÙ¶¯¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¿¡©
¥ä¥Þ¥³¥Þ¡§Ê¿Æü¤Ï5»þ´Ö¤¯¤é¤¤¡¢µÙÆü¤Ï»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð12»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
Á´°÷¡§¤¹¤´¤¤¡ª
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§º£¤Î¼«Ê¬¤ÎÉ¾²Á¡¢ÌÜÉ¸ÅÀ¤Ï¤É¤¦¡©
¥ä¥Þ¥³¥Þ¡§È½Äê¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¼ÂÎÏ¤À¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£±¿¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§¤¿¤Þ¤¿¤Þ²ò¤±¤ëÌäÂê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤À¤Í¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡£ÊÙ¶¯¤Ï¹¥¤¤Ê¤Û¤¦¡©
¥ä¥Þ¥³¥Þ¡§·ù¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§·ù¤¤¤Ê¤Î¤ËµÙÆü12»þ´Ö¡ª
¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¡§ÉáÄÌ¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤·¤«¤â¡¢ÊÌ¤ÎÆ»¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤ÇÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£Âç¤¤ÊÊÉ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤«¤é¡£·¯¤Î¼ÂÎÏ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ï¸À¤ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª
¥ä¥Þ¥³¥Þ¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÄ¾Á°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¡¢±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¡§¾®³Ø¹»¤Î¤È¤¤Ë¸«¤¿Å¸¼¨²ñ¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¡©
¥ä¥Þ¥³¥Þ¡§Âç³ØÀ¸¤ÎÂ´¶ÈÀ©ºî¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢ÌÏ·¿¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¡§¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡£¤è¤·¡¢½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¡§Â£¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡ÖÅÚÂæ¸Ç¤á¤Æ ¿§¤Å¤¯¿ÍÀ¸¡×¤Ç¤¹¡ª
·úÃÛ¤Ë¤ÏÅÚÂæ¤¬Âç»ö¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¿ÍÀ¸¤âÆ±¤¸¡£¤½¤·¤Æº£¤¬·¯¤ÎÅÚÂæ¤ò¸Ç¤á¤ë»þ´Ö¤À¤È»×¤¦¡£¶ì¼ê¤Ê²ÊÌÜ¤ä²ÝÂê¤Ï¤³¤ì¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼Â´¶¤Ï¤¢¤ë¡©
¥ä¥Þ¥³¥Þ¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¡§¤½¤ì¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤´¤¤¤³¤È¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò»Ä¤ê¤Î»þ´ÖÈñ¤ä¤·¤ÆÅÚÂæ¤ò¸Ç¤á¤è¤¦¡£¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¡ª ¤Þ¤À»þ´Ö¤Ï¤¢¤ë¡ª ¤ä¤ì¤ë¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª
¤½¤ì¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢º£²ó¤Î¼õ¸³¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÂç³Ø¡¢¿ÍÀ¸¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æµ±¤«¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¤Ã¤Æ¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡ª ¤À¤«¤é²¶¤Ï¡¢¡ÖÅÚÂæ¸Ç¤á¤Æ ¿§¤Å¤¯¿ÍÀ¸¡×¤òÂ£¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡ª
¥ä¥Þ¥³¥Þ¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤ÇËÜÈÖ¤Ç»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§ÀäÂÐ¤Ë¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤Æ¤³¤¤¤è¡ª
¥ä¥Þ¥³¥Þ¡§¤Ï¤¤¡ª
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§¹»Ä¹¤Ï¡ÖºÇ¶¯¤Ë±¿¤¬¤¤¤¤¡×¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡ª Ä«µ¯¤¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢µ¯¤¤ë¤³¤ÈÁ´Éô¤Î±¿¤¬¤¤¤¤¡£ÅöÆü¤ÏºÇ¶¯¤Ë±¿¤¬¤¤¤¤¡£Âç¾æÉ×¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡£Á´Éô¤¬Ì£Êý¡ª
¥¢¥ó¥¸¡¼Éû¸ÜÌä¡§¶µÆ¬¤«¤é¤Ï¡Ö¼ÂÎÏ¤À¤è¡×¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ì¤¿¤³¤È¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é½Ð¤ë·ë²Ì¤â¤¹¤Ù¤Æ¼ÂÎÏ¡£·¯¤¬´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤Î¾Ú¤Ï¡¢Á´Éô¼ÂÎÏ¤À¤è¡ª
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7116
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢SCHOOL OF LOCK!¤Ç¹»Ä¹¤ò10Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿¡¢¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¡Ê¥°¥é¥ó¥¸¡¦±ó»³ÂçÊå¡Ë¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¼õ¸³À¸¤ÈÄ¾ÀÜÅÅÏÃ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥¢¥ó¥¸¡¼Éû¸ÜÌä¡¢ÆÃÊÌ¥³¡¼¥Á¡¦¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¡¢¤³¤â¤ê¸ÜÌä
--¼õ¸³À¸¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¤¬±þ±ç¡ª
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§²¶¤¿¤Á¤Î±þ±ç¥á¥¤¥È¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°§»¢¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¡§SCHOOL OF LOCK! 2ÂåÌÜ¹»Ä¹¡¢¸µ¥«¥ê¥¹¥Þ¡¢¤È¡¼¤ä¤Þ¤À¡ª
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡¦¥¢¥ó¥¸¡¼Éû¸ÜÌä¡§¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡ª
¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¡§¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡ª À¸ÊüÁ÷¶µ¼¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶ÛÄ¥´¶¤¬Ä¥¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÊüÁ÷¡¢¼ø¶ÈÄ¾Á°¤Þ¤Ç¸ÜÌä¡¦Éû¸ÜÌä¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤Ë¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤òËÜÅö¤ËÄ¾Á°¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸ÜÌä¤ÈÉû¸ÜÌä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢º£Æü¤Ï¤¹¤´¤¯ÀµÇ°¾ì¤È¤Ê¤ë2»þ´Ö¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òº£¤Þ¤µ¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¤Ï¡¢¤³¤Î³Ø¹»¤Î2ÂåÌÜ¹»Ä¹¤È¤·¤Æ10Ç¯´ÖÌ³¤á¡¢±þ±çÉô¸ÜÌä¤È¤·¤Æ¼õ¸³À¸¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¡¢À¸ÅÌ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¡§ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£°ì½ï¤Ë¶ÛÄ¥¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡£SCHOOL OF LOCK!¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤ÏÁ´°÷¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ê¤é²¶¼«¿È¤ÎÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¾¯¤·ÉÔ±¿¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤âÃ×¤·Êý¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤Ö¤ó¡¢À¸ÅÌ¤Î¤¤¤¤±¿¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤°¤é¤¤²¶¤¬³¬ÃÊ¤òÆ§¤ß³°¤·¤ÆÇ±ºÃ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢10Ç¯´Ö¼õ¸³À¸¤È¶¦¤Ë¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§º£Æü¤ÏºÇ¸å¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¼ø¶È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÎÏ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢¼õ¸³À¸¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤½¤·¤Æ¡¢¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥È¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÕÅÅ¤·¤¿¼õ¸³À¸Á´°÷¤Ë¡¢¡Ö¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥È¤ÎSCHOOL OF LOCK! ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡ª
¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¡§¤³¤ì¤¤¤¤¤è¤Í¡ª Ã¯¤«¤ËÅÏ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î´ù¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¸«¤Ê¤¬¤éÊÙ¶¯¤¹¤ë¤â¤è¤·¡£
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§¼õ¸³À¸¤Î·¯¤À¤±¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬·¯¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¤È¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¤Î3¿Í¤¬ÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿·¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤Î¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥È¤Ë¼ê½ñ¤¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï»þ´Ö¤Î¸Â¤ê¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¼õ¸³À¸¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
--¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ÇÈ¯´ø¤·¤è¤¦
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§¤¸¤ã¤¢¤Þ¤º¡¢Àë¸À¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©
¤Ø¤½¤¯¤ê1¹æ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¡§6Ç¯´Ö¡¢¤³¤â¤ê¹»Ä¹¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÎÀÄ½Õ¤È¤â¸À¤¨¤ë¹»Ä¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤Ö¤Á¤«¤Þ¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª
¥¢¥ó¥¸¡¼Éû¸ÜÌä¡§¤ª¤ª¡Á¡ª ¤³¤Î1Ç¯¤â¼õ¸³ÊÙ¶¯¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éSCHOOL OF LOCK!¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¡©
¤Ø¤½¤¯¤ê1¹æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÙ¶¯¤Î¤ª¶¡¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§¡Ö½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï·¯¤À¤«¤é¤Ê¡ª
¤Ø¤½¤¯¤ê1¹æ¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§´èÄ¥¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿·¯¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢²¶¤¿¤Á¤Ïº£Ç¯¤â±þ±çÉô¤È¤·¤Æ¡¢¼õ¸³À¸¤ÎÇØÃæ¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤³¤½´¶¼Õ¤À¤è¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÄ¾Á°¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¡©
¤Ø¤½¤¯¤ê1¹æ¡§¼þ¤ê¤Ï¡ÖÉÔ°Â¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¡§¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤·¤À¤í¡ª ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§¤¸¤ã¤¢¡¢º£¤Îµ¤»ý¤Á¤â¹þ¤á¤Æ¡¢¼ê¸µ¤Î¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥È¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¯¤Í¡£
¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¡§º£¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¤¤¤±¤ë¤«¤â¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¼õ¸³À¸¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Î®¤ì¤ò¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¡£
¤Ø¤½¤¯¤ê1¹æ¡§¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§²¶¤¬ÆÏ¤±¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡£
6Ç¯Á°¤«¤é²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£²¶¤¿¤Á¤â¤³¤Î6Ç¯´Ö¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢·¯¤Ë¤â¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡£¼å²»¤òÅÇ¤¤¤¿Æü¤â¡¢Éé¤±¤¿Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£±«¤Î¤Ê¤«¤ÇÅÝ¤ì¹þ¤ó¤ÀÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤â²¶¤¿¤Á¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤¸¤ã¤ó¡£¼¡¤Î¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ÏÂç¤¤ÊÊÉ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ö²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡£º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤À¤·¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤½¤ÎÊÉ¤Ï±Û¤¨¤é¤ì¤ë¡ª Á´Éô¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤³¤¤¡ª
¤Ø¤½¤¯¤ê1¹æ¡§¤Ï¤¤¡ª ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª
¥¢¥ó¥¸¡¼Éû¸ÜÌä¡§º£¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
¤Ø¤½¤¯¤ê1¹æ¡§¡Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¤ä¡ª ¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡ª
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§´èÄ¥¤ì¤è¡ª
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥¢¥ó¥¸¡¼Éû¸ÜÌä¡¢ÆÃÊÌ¥³¡¼¥Á¡¦¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¡¢¤³¤â¤ê¸ÜÌä
--¼õ¸³·Ð¸³¤ÏÄ¹¤¤¿ÍÀ¸¤ÎÎÈ¤È¤Ê¤ë
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§¤µ¤¢¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¸ÅÌ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡ª ¤â¤·¤â¤·¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¼õ¤±¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡©
¥ä¥Þ¥³¥Þ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¡§¤Ï¤¤¡£
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§¤Þ¤º¤ÏÀë¸À¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©
¥ä¥Þ¥³¥Þ¡§°ìÅÙÄü¤á¤«¤±¤¿Ì´¤ò¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Ë¹â¤¤ÊÉ¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§¤É¤ó¤ÊÌ´¤Ê¤Î¡©
¥ä¥Þ¥³¥Þ¡§¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë·úÃÛ¤ÎÌÏ·¿¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ò¸«¤Æ¡¢·úÃÛ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¹â2¤ÎÊ¸ÍýÁªÂò¤Î¤È¤¡¢Íý·Ï²ÊÌÜ¤¬¶ì¼ê¤ÇÊ¸·Ï¤òÁª¤Ó¡¢·úÃÛ¤ÏÍý·Ï¤À¤«¤éÄü¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤±¤É¡¢Âç³Ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤éÊ¸·Ï¤Ç¤â³Ø¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤³¤òÂè°ì»ÖË¾¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¡§Éñ¤¤Ìá¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤Í¡£¤¤¤¤¤Í¡ª
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§°ìÅÙÄü¤á¤¿Ì´¤¬Éü³è¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÊÙ¶¯¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¿¡©
¥ä¥Þ¥³¥Þ¡§Ê¿Æü¤Ï5»þ´Ö¤¯¤é¤¤¡¢µÙÆü¤Ï»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð12»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
Á´°÷¡§¤¹¤´¤¤¡ª
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§º£¤Î¼«Ê¬¤ÎÉ¾²Á¡¢ÌÜÉ¸ÅÀ¤Ï¤É¤¦¡©
¥ä¥Þ¥³¥Þ¡§È½Äê¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¼ÂÎÏ¤À¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£±¿¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§¤¿¤Þ¤¿¤Þ²ò¤±¤ëÌäÂê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤À¤Í¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡£ÊÙ¶¯¤Ï¹¥¤¤Ê¤Û¤¦¡©
¥ä¥Þ¥³¥Þ¡§·ù¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§·ù¤¤¤Ê¤Î¤ËµÙÆü12»þ´Ö¡ª
¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¡§ÉáÄÌ¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡£
¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡§¤·¤«¤â¡¢ÊÌ¤ÎÆ»¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤ÇÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£Âç¤¤ÊÊÉ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤«¤é¡£·¯¤Î¼ÂÎÏ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ï¸À¤ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª
¥ä¥Þ¥³¥Þ¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÄ¾Á°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¡¢±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¡§¾®³Ø¹»¤Î¤È¤¤Ë¸«¤¿Å¸¼¨²ñ¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¡©
¥ä¥Þ¥³¥Þ¡§Âç³ØÀ¸¤ÎÂ´¶ÈÀ©ºî¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢ÌÏ·¿¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¡§¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡£¤è¤·¡¢½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¡§Â£¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡ÖÅÚÂæ¸Ç¤á¤Æ ¿§¤Å¤¯¿ÍÀ¸¡×¤Ç¤¹¡ª
·úÃÛ¤Ë¤ÏÅÚÂæ¤¬Âç»ö¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¿ÍÀ¸¤âÆ±¤¸¡£¤½¤·¤Æº£¤¬·¯¤ÎÅÚÂæ¤ò¸Ç¤á¤ë»þ´Ö¤À¤È»×¤¦¡£¶ì¼ê¤Ê²ÊÌÜ¤ä²ÝÂê¤Ï¤³¤ì¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼Â´¶¤Ï¤¢¤ë¡©
¥ä¥Þ¥³¥Þ¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¡¼¤ä¤Þ¸µ¹»Ä¹¡§¤½¤ì¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤´¤¤¤³¤È¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò»Ä¤ê¤Î»þ´ÖÈñ¤ä¤·¤ÆÅÚÂæ¤ò¸Ç¤á¤è¤¦¡£¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¡ª ¤Þ¤À»þ´Ö¤Ï¤¢¤ë¡ª ¤ä¤ì¤ë¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª
¤½¤ì¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢º£²ó¤Î¼õ¸³¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÂç³Ø¡¢¿ÍÀ¸¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æµ±¤«¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¤Ã¤Æ¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡ª ¤À¤«¤é²¶¤Ï¡¢¡ÖÅÚÂæ¸Ç¤á¤Æ ¿§¤Å¤¯¿ÍÀ¸¡×¤òÂ£¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡ª
¥ä¥Þ¥³¥Þ¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤ÇËÜÈÖ¤Ç»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§ÀäÂÐ¤Ë¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤Æ¤³¤¤¤è¡ª
¥ä¥Þ¥³¥Þ¡§¤Ï¤¤¡ª
¤³¤â¤ê¸ÜÌä¡§¹»Ä¹¤Ï¡ÖºÇ¶¯¤Ë±¿¤¬¤¤¤¤¡×¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡ª Ä«µ¯¤¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢µ¯¤¤ë¤³¤ÈÁ´Éô¤Î±¿¤¬¤¤¤¤¡£ÅöÆü¤ÏºÇ¶¯¤Ë±¿¤¬¤¤¤¤¡£Âç¾æÉ×¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡£Á´Éô¤¬Ì£Êý¡ª
¥¢¥ó¥¸¡¼Éû¸ÜÌä¡§¶µÆ¬¤«¤é¤Ï¡Ö¼ÂÎÏ¤À¤è¡×¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ì¤¿¤³¤È¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é½Ð¤ë·ë²Ì¤â¤¹¤Ù¤Æ¼ÂÎÏ¡£·¯¤¬´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤Î¾Ú¤Ï¡¢Á´Éô¼ÂÎÏ¤À¤è¡ª
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7116
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624