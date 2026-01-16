乃木坂46賀喜遥香「私たちはいつでも応援しています！」井上和と一緒に“受験直前”のリスナーにエール！
“4組の講師”乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。1月15日（木）の放送では、“和の講師”井上和と一緒にお届け！ 今回は、1月17日（土）、18日（日）におこなわれる大学入学共通テストを受ける生徒（リスナー）と電話をつないで、2人でエールを送りました。
◆受験直前の生徒に逆電！
賀喜：今日は4組の教室に、にゃんも来てくれています！
井上：お邪魔してま〜す！
賀喜：どうして、にゃんが来てくれているかと言いますと、今夜の生放送教室では、今週末におこなわれる大学入学共通テストに向けて、受験生の皆さんを応援する授業をお届けしています！ 先週の「乃木坂LOCKS!」でも、私とにゃんが、それぞれの授業で受験生の背中を押してきましたけど、今日は、受験生の生徒に電話をつないで、私たち2人が直接エールを送りたいと思います！
井上：まずは、その生徒から届いたメッセージを紹介します。
＜リスナーからのメッセージ＞
「自分は18歳の受験生です。もう少しで受験があるので、“最後のやる気注入”として、賀喜先生、和先生に応援してほしいです！」（新潟県）
賀喜：おお〜。なんか……簡潔な要点だけのメッセージ（笑）。
井上：確かに（笑）。さすが受験生、（勉強と）日々向き合っているんだなっていうのを感じますね。
賀喜：ね！ 頑張っているんだろうな〜。直接お話できるということで、応援を届けられたらと思います！
井上＆賀喜：もしも〜し！
リスナー：もしもーし！
井上＆賀喜：よろしくお願いします！
賀喜：メッセージを読ませていただきました！
リスナー：ありがとうございます！
賀喜：お話したいことは大学入学共通テストのお話かと思うんですけど、勉強は頑張っていますか？
リスナー：はい！ 頑張っています。
井上：この時期って、どのぐらい勉強するのですか？
リスナー：本番に向けて、分からない問題とかをいっぱい解いて……を繰り返しやっています。
賀喜：頑張ってる！ 今のところ順調ですか？
リスナー：順調です！
賀喜：良かった！
井上：私は大学受験をしたことがないので分からないですけど、このタイミングで「順調です」って言えるのって、結構勇気が必要じゃないですか？
賀喜：確かに！
井上：そう言えるまで勉強しているんだ！ っていうのを、この言葉から感じちゃって。
賀喜：そうだよね！
賀喜：もし大学に合格したら、将来の夢はありますか？
リスナー：将来は、スポーツアナリストというデータで選手を支えたりする仕事に就きたいなと思っています。
井上：私、スポーツアナリストを初めて聞きました……なぜなりたいと思ったのですか？
リスナー：元々スポーツが好きなので、選手にはなれないけど、裏方で選手を支えられたらいいなと思っていて、いろいろ調べたらそういう職業があったので“なりたいな！”と思いました。
賀喜：素敵だ……！
井上：夢に向かってコツコツ頑張っているのをすごく感じて。私にできることは、本当に些細なことしかないかもしれないけど、「頑張って！」っていう応援の気持ち。
賀喜：ね！ 応援の気持ちしかないけど、頑張ってね！ “スポーツが好き”って言ってたから、もし合格したら好きなことをたくさんしてほしいし……受験が終わったら特に何がしたいですか？
リスナー：まずは、乃木坂46のライブに行ってみたいです！ 1回も行ったことがないので。
井上＆賀喜：来てほしい〜！
賀喜：ライブで一番聴きたい曲は何ですか？
リスナー：「チートデイ」とか「Same numbers」とか……あと「歩道橋」とか！
井上＆賀喜：いいね〜！
賀喜：じゃあ、それを聴きに来てもらわなきゃ。待ってますよ♡
井上：待ってますよ♡
リスナー：はい！
井上＆賀喜：フフフ（笑）。
賀喜：なんか、逆に元気をもらっちゃったね（笑）。
井上：私たちが励まさなきゃいけないのに（笑）。
賀喜：本当にそう（笑）！ こんなに頑張っている生徒とお話できて……忙しい時期なのに本当にありがとうだし、私たちはいつでも応援しています！ 待っていますからね！
井上：いつでもどこでも待っています！
リスナー：はい！
井上＆賀喜：頑張ってね！
リスナー：頑張ります!!
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11683
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
乃木坂46の賀喜遥香と井上和
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11683
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
