ドル円は１５８円台前半推移＝ロンドン為替概況



ドル円は東京午前に片山財務相による円安けん制発言を受けて１５７円９８銭を付けた後、すぐに１５８円台に戻すも、その後１５８円台半ばが重くなった。ロンドン市場でも１５８円台前半中心の推移。１５８円０１銭近くまで下げる場面も見られたが、１５７円台を試す展開にはならず。介入警戒感が上値を抑えるものの、円安の流れ継続が意識されており、下がると買いが出る展開となっている。



ユーロ円は１８３円台後半での推移。ドル円同様に東京午前の円高局面で安値を付け、１８３円台半ば割れとなったが、その後は少し戻して１８３円台後半でもみ合っている。ロンドン午前の円高局面でも、１８３円台半ばまでの下げにとどまった。



ユーロドルは１．１６台前半推移。昨日のドル高局面で１．１５９０ドル台を付けたが、その後少し戻してもみ合い。ロンドン市場に入って東京市場の高値を超えてきたものの、１．１６２３ドルまでと限定的な動きにとどまっている。



ポンド円は東京午前の円高局面で２１１円台半ば割れを付けた後、少し戻す展開。ロンドン市場に入って２１２円００銭台を付ける動き。もっとも、東京午前の片山財務相による円安けん制発言前の水準には戻しておらず、やや上値が重い。



ポンドドルは１．３４１０ドル台まで上昇。目立った材料は見られず、ポジション調整の動きなどが主体と見られた。



MINKABUPRESS 山岡

