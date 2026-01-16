東京都は、都の公式アプリ「東京アプリ」で、来月2日から15歳以上の都民を対象に1万1000円相当のポイントを付与すると発表しました。

さらに、14歳までの都民には同じ額の支援金を支給する方針も明らかにしました。

東京都の小池知事は、都の公式アプリ「東京アプリ」で、マイナンバーカードによる本人認証をおこなった15歳以上の都民を対象に、1人あたり「1万1000円相当」のポイントを付与するキャンペーンを、来月2日から開始すると発表しました。

付与される期間は来年4月1日までで、民間決済事業者のポイントに交換し買い物などで利用できます。

都は、将来的に、東京アプリで行政手続きができることを目指しています。

一方、ポイント支給の対象外となる14歳以下の子どもには、1万1000円の支援金を支給する方針を明らかにしました。

毎月5000円を支給する子育て支援「018サポート」のシステムを活用する計画で、都は「来年度の上半期中には支給したい」としています。

ポイントや支援金の事業費として、都は1400億円あまりを計上しています。