日経225先物：16日22時＝230円安、5万3830円
16日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比230円安の5万3830円と急落。日経平均株価の現物終値5万3936.17円に対しては106.17円安。出来高は2714枚となっている。
TOPIX先物期近は3648.5ポイントと前日比20ポイント安、TOPIXの現物終値比は10.18ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53830 -230 2714
日経225mini 53835 -225 49212
TOPIX先物 3648.5 -20 4579
JPX日経400先物 32865 -95 440
グロース指数先物 718 -1 263
東証REIT指数先物 売買不成立
