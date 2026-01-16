　16日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比230円安の5万3830円と急落。日経平均株価の現物終値5万3936.17円に対しては106.17円安。出来高は2714枚となっている。

　TOPIX先物期近は3648.5ポイントと前日比20ポイント安、TOPIXの現物終値比は10.18ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53830　　　　　-230　　　　2714
日経225mini 　　　　　　 53835　　　　　-225　　　 49212
TOPIX先物 　　　　　　　3648.5　　　　　 -20　　　　4579
JPX日経400先物　　　　　 32865　　　　　 -95　　　　 440
グロース指数先物　　　　　 718　　　　　　-1　　　　 263
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース