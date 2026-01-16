57歳・武田久美子、美ボディラインあらわなトレーニングウェア姿を披露「見惚れてしまいます」「スタイル良過ぎ」
タレントの武田久美子（57）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。美ボディラインあらわなトレーニングウェア姿を公開した。
【写真】「見惚れてしまいます」美ボディラインあらわなトレーニングウェア姿を披露した武田久美子
武田は「バレエクラスに一番乗り」とのコメントとともに、体にぴったりとしたグレーのトレーニングウェアにアップヘアというスタイルで自撮りした写真を投稿。「食べたら踊るをモットーに楽しくやっております」と、美しさを維持する秘訣を明かした。
また武田が手にしているスマートフォンのケースの中には手描きの“ピカチュウ”のイラストが飾られており、「私のケータイケースの中は甥っ子が描いてくれたピカチューが入りているので買ってあるチェーン付きのケースに変えられずにいる今日この頃です」（原文ママ）と明かした。
コメント欄には「トレーニングウェアでも相変わらず見目麗しいお姿に見惚れてしまいます」「スタイル良過ぎ」「理想的な美しさ」「可愛い」「ゴージャスーー」「今も昔も美しい」などの声が寄せられている。
【写真】「見惚れてしまいます」美ボディラインあらわなトレーニングウェア姿を披露した武田久美子
武田は「バレエクラスに一番乗り」とのコメントとともに、体にぴったりとしたグレーのトレーニングウェアにアップヘアというスタイルで自撮りした写真を投稿。「食べたら踊るをモットーに楽しくやっております」と、美しさを維持する秘訣を明かした。
また武田が手にしているスマートフォンのケースの中には手描きの“ピカチュウ”のイラストが飾られており、「私のケータイケースの中は甥っ子が描いてくれたピカチューが入りているので買ってあるチェーン付きのケースに変えられずにいる今日この頃です」（原文ママ）と明かした。
コメント欄には「トレーニングウェアでも相変わらず見目麗しいお姿に見惚れてしまいます」「スタイル良過ぎ」「理想的な美しさ」「可愛い」「ゴージャスーー」「今も昔も美しい」などの声が寄せられている。