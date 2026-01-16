こう着ればいいのか！【studio CLIP】40代おしゃれママ店員に学ぶ♡「レイヤードコーデ」

上級者見えが狙えるレイヤードコーデに仕上げたいけれど、なんだかおしゃれに決まらない……。それなら【studio CLIP（スタディオクリップ）】のスタッフさんによる着こなしを真似してみて。今回は40代ママ店員のちーばちゃんさんをお手本に、こなれ感のあるスタイルをピックアップ。気になったらぜひ真似してみて。

チェック柄スカートで華やかなアクセントを

ゆったりとしたリラックス感のあるシルエットが特徴のニットワンピ。ボリューム袖のブラウスとレイヤードすれば、フェミニンな雰囲気の冬っぽコーデに。ボトムスには今季のトレンドであるチェク柄のスカートを投入して、足元まで華やかに演出。深みのあるグリーンのチェック柄なら、上品な着こなしに仕上がります。

イエローのセーターで冬コーデを華やかに

重たく見えがちな冬コーデ。明るく軽やかに見せるなら、イエローのセーターがおすすめ。インナーにブラウスを重ねて、女性らしく清潔感のある装いに。ボトムスは好相性なブラウンがぴったりで、イエローとブラウンの組み合わせが、着こなしにあたたかみもプラスしてくれそうです。

