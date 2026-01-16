か、か、かんっわいいーーッッ♡【セリア】友達に自慢したくなる！「生活雑貨」

デザイン性と実用性を兼ね備え、100円とは思えないクオリティで人気の【セリア】。“それどこの？”と聞かれそうな、便利でおしゃれなアイテムがそろっています。今回は、キーチェーンや文具など、日常に取り入れやすい「生活雑貨」をピックアップ。ビジュアルも抜群で、見える場所に付けて持ち歩きたくなるはずです。

きょとんとした表情にキュン！

美味しい餃子がこんなにも可愛く変身！ ユニークなデザインで、思わず二度見したくなるのは「餃子ぬいぐるみキーチェーン」。真っ白な生地につぶらな瞳、口元をぎゅっと結んだ何とも言えない表情から目が離せません。手のひらにすっぽり収まるサイズ感で、触り心地も良さそう。

おしゃれに遊び心をプラス！？

続いては、使い勝手も抜群の「ミニ収納ケース目玉焼き」。白と黄色のコントラストが、落ち着いた色が増えがちな冬のファッションのアクセントになりそう。サイズは約縦90 × 90mmで小物入れとして重宝すること間違いなし！

干支モチーフで気分もアップ！

2026年の干支である馬が、何とも愛くるしいデザインのキーホルダーとして登場。可愛さだけでなくクオリティもバッチリで、@risa_.pianoさんは「高見えすぎてビックリした」と感想を投稿しています。縁起物とも言われる干支モチーフのアイテムを、さり気なく取り入れてみては？

もう迷子にならない！ 機能性も◎

出番は少なくても持っていると便利。でも、使いたい時にバッグの中で迷子になりがちな存在の文具、ペン。そんなモヤモヤを即解消してくれるのが「ペンホルダーフック付き」です。ピンクとゴールドの組み合わせもおしゃれで、手放せなくなりそう。

ご紹介したアイテムは各\110（税込）です。商品の入れ替わりが早いので、欲しいと思ったら早めに【セリア】でGETして。

