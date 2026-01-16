オリックスの麦谷祐介外野手と寺西成騎投手が１６日、大阪市中央区のクールジャパンパークオオサカＷＷホールで「吉本新喜劇×オリックス・バファローズ〜関西がひとつになる夜〜」に出演。今季、２人が同時にヒーローインタビューに登壇した際に、島田珠代のギャグ「パンティーテックス」を披露すると公約した。

舞台上でパンティーが行方不明になったという珠代に導かれ「珠代！ パンティーテックス！」のギャグをバッチリ決めた２人。さらにと、進化バージョンの「パンティーオリックス！」まで舞い踊った。そして第２幕のトークコーナーでオリックス大好き芸人の滝音・秋定遼太郎に「ヒーローインタビューでパンティーテックスをやって欲しい」とムチャブリされ、寺西が「２人で立てたら」と言い、麦谷も「それ、やります」と了承した。

出演後の囲み取材で麦谷は、事前に寺西に「２０回くらい練習させられた」と“相方”のマジメぶりを暴露した。寺西は「人生で一番、緊張した。これを機に、大舞台でも（緊張せず）活躍したい」と安堵（あんど）のひと息。全然緊張しなかったという麦谷は「（プロの芸人の）ボケもツッコミも曽谷（龍平）さんのスライダーくらいキレてました」と完璧な例えツッコミで、寺西を「うまっ！」とうならせていた。