¡Ú Â¼½Å°ÉÆà ¡Û¤Ä¤ä¤Ä¤ä¡Öº£Æü¤Ï³Ñ¼Ñ¡ª¡×¡Ö¥Ò¥£¥Ò¥£¸À¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤¿¡ª¡×¡¡¿·Ä´¤·¤¿¥«¥á¥é¤ÇÈþÎïÅê¹Æ
¸µHKT48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¼êÎÁÍý¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Â¼½Å°ÉÆà ¡Û¤Ä¤ä¤Ä¤ä¡Öº£Æü¤Ï³Ñ¼Ñ¡ª¡×¡Ö¥Ò¥£¥Ò¥£¸À¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤¿¡ª¡×¡¡¿·Ä´¤·¤¿¥«¥á¥é¤ÇÈþÎïÅê¹Æ
Â¼½Å¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎÁÍýÂÐ·èÈÖÁÈ¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¡×¡Öº£Æü¤Ï³Ñ¼Ñ¡ª¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¥Æ¥¥¹¥È¤òÅ½¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Çò¤¤¤ª»®¤ËÀ¹¤é¤ì¡¢È¾½Ï¤ÎÌ£ÉÕ¤±Íñ¤Èè§¤Ç¤¿ÀÄ¹¼ºÚ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¡¢¤Ä¤ä¤Ä¤ä¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿ÆÚÆù¤Î³Ñ¼Ñ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¼½Å¤µ¤ó¤Ï¡Öºî¤ë¤Î»þ´Ö¤«¤«¤ê²á¤®¤Æ¡×¡Ö¥Ò¥£¥Ò¥£¸À¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¡¢½ÐÍè±Ç¤¨¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤Æâ¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡×¤È¡¢²¿¤è¤êÂç»ö¤ÊÌ£¤Ë¤ÏÂÀ¸ÝÈ½¡£¡Ö¥«¥á¥é»È¤¨¤¿¡ª¡×¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿àÊ³È¯¤·¤ÆÇã¤Ã¤¿¥«¥á¥éá¤¬³èÌö¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸«»ö¤ÊÎÁÍý¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
