立憲民主党と公明党は16日、新党の名前を「中道改革連合」に決めたことを発表しました。

公明党・斉藤代表

「新党の名前は『中道改革連合』、略称『中道』といたしました」

新党について、両代表は、「右にも左にも傾かず熟議を通して解を見出す」ことを中道の姿勢とし、党の名前にも「中道」を打ち出しました。

野田代表は会見で、「生活者ファーストの視点で現実的な政策を打ち出していく」と話し、消費税減税や社会保険料の減免などを実現する考えを強調しました。

党の綱領と基本政策は、来週19日に発表するとしています。

また、野田代表は「今回はまさに勝負所」としたうえで「政界再編のある種第一歩を踏み出すという戦いになる」と述べました。

両党は、中道改革連合への参加を幅広く呼びかける考えで、斉藤代表は会見で、「公明党は全議員が新党に加わる」と明かしました。

一方、立憲内にはすでに合流しない考えを表明している議員もいて、新党構想に「漏れる」議員が出るかも焦点です。

この新党の動きに対して、自民党の麻生副総裁は16日、「選挙に弱いやつはみんな色々言う」、「大体当てが外れるのがほとんどで、思ったような様相にはならない」などと冷ややかな見方を示しました。