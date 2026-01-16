タレントの福留光帆の提案をきっかけに、新たなコンビが成立する場面があった。

【映像】元舞台女優、胸元触りながら“お色気発言”連発

1月16日放送の『しくじり先生 俺みたいになるな!!』では、芸人がコンビの将来やお笑いスキル向上などの悩みを相談する人気企画「お笑い研究部」を放送。今回は「孤高のピン芸人 俺たちだって相方が欲しい」の前半戦が行われた。

番組には「相方がいればもっと面白くなる！」と主張する5人のピン芸人が登場。ですよ。、ルシファー吉岡、かわいいレオタード男・りーもこちゃん、芸歴29年のくまだまさし、そして2025年「THE W」ファイナリストであり、元舞台女優のとんでもあやが集結した。

出演者のリクエストを聞かれた福留は、とんでもあやとアルコ＆ピース・平子祐希の組み合わせを指名。「あやさんと、ダンディーな平子さんのフェロモンコンビ」「フェロモンが出てるので、お二人とも」とリクエスト。

オードリー・若林正恭は「小柳ルミ子と大澄賢也みたいな雰囲気」と二人の佇まいに言及。とんでもあやが色っぽい声で「いいかも…」と呟くと、平子が渋い声で「やろうか」と応じた。

一連のやり取りにハライチ・澤部佑も「相性いい！」と評したこの二人のタッグ。どんなお色気漫才になるのか期待が高まる。