マンチェスター・シティに所属するオランダ代表MFタイアニ・ラインデルスは今シーズンのプレミアリーグ制覇へ自信を覗かせた。



シティは現在首位アーセナルを追う2位につけているが、リーグ戦直近3試合は引き分けで勝ち点を落としており、勝ち点差は6ポイントにまで広げられた。まだシーズン後半戦は始まったばかりで、優勝争いにおいて致命的な勝ち点差というわけではないものの、シティとしてはこれ以上離される訳にはいかない。





そんななかで今週末に迎えるプレミアリーグ第22節。シティは宿敵マンチェスター・ユナイテッドとのダービーを控えている。アウェイでの大一番では勝ち点3が必須となるが、ラインデルスはダービーに勝利し再び勢いに乗りたいと考えている。「アーセナルにプレッシャーをかけ続けなければならない。だからこの試合に勝って、再び良い流れに乗ることが我々にとって非常に重要だ。正直なところ、（アーセナルを追い抜く）自信はかなりある。今シーズンはチーム全員が本当に成長していると感じていて、それは良い兆候だ。我々はまだ限界に達していないという手応えがある」（英『Evening Standard』より）シティがリーグタイトルを制してきたシーズンは特に後半戦で強さを見せてきたが、今シーズンのアーセナルに追いつき、追い越すには過去のように連勝街道に乗る必要があるだろう。宿敵ユナイテッドにしっかりと勝利し、勢いに乗りたいシティは勝ち点3を獲得できるか。