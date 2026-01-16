樽美酒研二／2017年撮影（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/16】ゴールデンボンバーの樽美酒研二が16日、自身のInstagramを更新。セット前の髪型を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】金爆メンバー「レアな姿見れた」セット前の天パ

◆樽美酒研二、セット前の髪型を披露


樽美酒は「今日も自分の髪が憎いです、、おはようございます。いってらっしゃい」と報告。セット前のボリュームのある髪の様子が写されている。画像には「本日の天パ」「枯れたブロッコリーじゃないよ髪の毛だよ」とコメントを添えている。

◆樽美酒研二のセット前に反響


この投稿に、ファンからは「可愛い」「親近感」「ギャップすごい」「寝起きこんな感じなんですね」「レアな姿見れた」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

