ゴールデンボンバー樽美酒研二、“白塗りなし”セット前の天パ披露「ギャップすごい」「レアな姿見れた」の声
【モデルプレス＝2026/01/16】ゴールデンボンバーの樽美酒研二が16日、自身のInstagramを更新。セット前の髪型を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】金爆メンバー「レアな姿見れた」セット前の天パ
樽美酒は「今日も自分の髪が憎いです、、おはようございます。いってらっしゃい」と報告。セット前のボリュームのある髪の様子が写されている。画像には「本日の天パ」「枯れたブロッコリーじゃないよ髪の毛だよ」とコメントを添えている。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「親近感」「ギャップすごい」「寝起きこんな感じなんですね」「レアな姿見れた」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
