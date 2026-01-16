セサミストリートのワンポイントがかわいいスクラブが医療用アパレル「クラシコ」から登場！
テーラード技術を取り入れた白衣を中心に、メディカルアパレルの企画・開発・販売を行う「クラシコ」から、「セサミストリート」とのコラボスクラブが登場！「セサミストリート」の仲間たちのワンポイントだけでなく、裏地にまで総柄デザインがあしらわれた、着る人の気分がアガる意欲作だ。
【写真】「セサミストリート」のデザインがかわいいスクラブを見る
「Scrub Canvas Club:SESAME STREETスクラブトップス・パンツ」(各1万3090円)は、性別問わず使えるのが特徴。トップスとパンツは別売りで、それぞれXXS、XS、S、M、L、XLとサイズ展開も豊富。トップスはジャストサイズで、ボトムスは少しゆとりが欲しい、あるいはその逆など、好みのサイズで組み合わせられるのもいい。
基本的なシルエットやディテールは同じだが、カラーとアートワークがそれぞれ異なる。ワインレッドはエルモをイメージ。暖かく前向きな印象で、医療現場に明るさを添えてくれる。ダークグリーンはブルーが強めの色合いで、クッキーモンスターのワンポイントが生えるデザイン。ブラックは「セサミストリート」の住人たちがあちこちに配されているのがポイント！総柄バージョンは、トップスのみの展開。どのカラーのボトムスとも合わせられるので、洗い替え用に持っておきたい。
デザインだけでなく、機能性も優れているのは「クラシコ」ならでは。防汚加工に静電防止、透け防止、吸水速乾、ノンアイロンと、医療現場で求められる機能と着る側の“こうだったらいいな”がすべてそろっている。
カラフルな「セサミストリート」の世界観がシリアスなシーンの多い医療現場を明るく照らす。着ている側はもちろん、患者側もホッと癒されるスクラブは、2026年1月15日(木)より「クラシコ」オンラインストアや直営店にて発売スタート。ぜひチェックを。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Sesame Workshop
