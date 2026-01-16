Á°ß·Í§ºî»á¡¢¸µÀÄ½Á²¦»Ò¤Î¡Ö¤Ç¤ó¤0¡×¤Ë¸ÀµÚ¡¡¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¡ÖÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤ÉÆ¬¤´¤Ê¤·¤ËÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡¡¼Â¶È²È¡¦Á°ß·Í§ºî»á¡Ê50¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼Â¶È²È¡¦»°ºêÍ¥ÂÀ»á¡Ê36¡Ë¤¬13Æü¤ËÀßÎ©¤òÊó¹ð¤·¤¿¡Ö¤Ç¤ó¤0³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡»°ºê»á¤ÏPRÆ°²è¤Ç¡¢¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤Ç¤ó¤0¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1:¼«Âð¤ÇÅÅµ¤¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Çã¤ï¤Ê¤¤Êë¤é¤·¤Ø¡¡2:Í¾¤Ã¤¿ÅÅµ¤¤ò¡¢¹ñ¤è¤ê¹â¤¯20Ç¯´ÖÇã¤¤¼è¤ê¡¡3:¹ñ¤ÎÇã¤¤¼è¤êÉéÃ´¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅµ¤Âå¤Î¡È¾å¾è¤»¡É¤òÍÞ¤¨¤ë¡¡4:·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÅÅµ¤Âå¤ËÇº¤Þ¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Ø¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Á°ß·»á¤Ï¡Ö¡Ø¤Ç¤ó¤¡Ù¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬²þ¤á¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤µ¡²ñ¡£ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤ÉÆ¬¤´¤Ê¤·¤ËÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¤ÇºÇ¿·¤ÎÆ°¸þ¤äµ»½Ñ¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Á°ß·»á¤âºòÇ¯Ëö¡¢¼«¿È¤¬Î¨¤¤¤ë¥«¥Ö¥¢¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÈ¯ÅÅ½ê¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö³Æ²ÈÄí¤ÎÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¡¦ÃßÅÅÃÓ¡¦EV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ê¤É¤ÎÊ¬»¶·¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥ê¥½¡¼¥¹¤ò°ì¤Ä¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢³Æ²ÈÄí¤ÎÎÏ¤ò½¸¤á¤ÆÂç¤¤ÊÈ¯ÅÅ½ê¤ò¤Ä¤¯¤ë·×²è¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£