マユリカ中谷、『ズートピア2』監督に“インプレゾンビ”発言で賛否「結婚出来ない理由が詰まってる」
お笑いコンビ・マユリカの中谷さんは1月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。ディズニーのアニメーション映画『ズートピア2』の監督への対応に、賛否の声が寄せられました。
【投稿】マユリカ中谷、“失礼すぎる”との声
その投稿のコメント欄に、同作の監督・脚本を務めたジャレド・ブッシュさんから絵文字で反応があったのは15日のこと。中谷さんは同日に監督のポストを引用し、「『ズートピア2』の監督さんや！！！すみません！！ インプレゾンビやと思ってて気が付きませんでした…！！ 映画めちゃくちゃ面白かったです！！！」と、約2週間の間監督からのコメントに気が付かなかったことを謝罪しています。
ファンからは、「結婚出来ない理由が詰まってる」「翻訳で相手にどう受け取られるか分かんないけどインプレゾンビやと思ってては余計やし失礼すぎるし全くウケへんのやけど」と厳しい声が集まりました。
その一方で、「どんな大監督でも、あの文面で返信されたらインプレゾンビだと思うだろ」と共感する声や「説教されてて面白いのと同時にこんなに言われる必要あるのかとも思う」との意見も上がっています。
(文:勝野 里砂)
正直なコメントに批判の声中谷さんは1日に、「ホグボトム警部と一緒にズートピア2を観させてもらった！ おもろすぎるやろ…何回盛り上がったら気がすむねん……」とつづり、お笑いコンビ・紅しょうがの熊元プロレスさんと同作を見に行ったことを報告していました。
熊元プロレスさんからも「最悪」の声この事態に、中谷さんと一緒に映画を見に行った熊元プロレスさんも「最悪や」と投稿しています。さらに、「マユリカ中谷さんがズートピア2のジャレド監督にリプでコメントもらったやつをわざわざ引用してインプレゾンビやと思ってましたって言ってる。。私も写真に写ってるから仲間やと思われるねんけど」とつづり、「ほんまトホホやで」と締めくくりました。
