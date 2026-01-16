Image: Android Headlines

Google（グーグル）のスマートフォンPixel。その中でエントリー/ バジェットモデルに位置付けられるPixel aシリーズ。今年は、2025年リリースのPixel 10をベースにした、Pixel 10aが発表される見込みです。

ガジェットリーカーのArsène LupinさんがXを更新。発売時期と価格をポストしています。

2月17日？

Lupinさんいわく、販売店の情報として2月17日発売をプッシュ。発売日がここなら、発表はもう少し早い可能性もあります。

気になるのは価格。128GBモデルが500ユーロ、256GBは600ドルユーロ。Lupinさんの情報ユーロ、ヨーロッパ価格です。この価格が事実なら、昨年ヨーロッパでPixel 9aが発売されたときより、50ユーロほど値下がりすることに…。ただ、あくまでヨーロッパ価格のリーク情報であり、他の地域で価格が下がるか上がるかはわかりません。

日本では値上がりも覚悟

Lupinさんリークのユーロ価格をそのまま単純に円換算すると…。500ユーロは9万2000円、600ユーロは11万円ほど。Pixel 9aは128GBが7万9900円から、256GBが9万4900円でした。

…値上がり、覚悟しといてもよさそうですね。

カラバリやスペック

Lupinさんは、Pixel 10aのカラバリについてもコメント。いわく、128GBモデルではObsidian（黒）・Berry（ピンク？）・Lavender（紫）・Fog（ライトベージュ？）、256GBモデルはObsidian（黒）のみ。

バッテリーはPixel 9aと同じ5,100mAh（Pixel 10より大きい）、メモリもチップも同じで8GBでTensor G4。どうやら、PIxel 10に搭載されているTensor G5は見送りのようです。また、カメラもキープの48MP/13MPのデュアルカメラとセルフィーカメラが13MP。

前モデルとなるPixel 9aから大きなアップデートはないようで、価格がどれほど改定されるかが肝になりそう。価格よっては、Pixel 9a買うのもありよ、これ…。

