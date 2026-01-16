キミを幸せにしたい！ ジェフ29歳DFが入籍。真っ直ぐな愛の誓いに脚光「コメント読んでニヤけちゃった」「かっこいいな」
「末永くお幸せに」
「おめでたいニュース！」
「素敵なお知らせ嬉しい」
「コメント読んでニヤけちゃった」
「コメントかっこいいな」
「自分のことのように嬉しい」
ジェフユナイテッド千葉は１月16日、河野貴志の入籍を発表。クラブ公式Xでも公表されると、多くの祝福の声があがった。
河野はクラブの公式サイトを通じ、「いつも熱い応援ありがとうございます。私事ではありますが、このたび入籍いたしました」と報告。続けて「この人を幸せにしたいと心から思える方に出会うことができました。真っ直ぐで、どんな時も僕を応援してくれる彼女を幸せにし続けるためにも、これまで以上に結果にこだわり日々精進していきます。今後とも変わらぬご声援をよろしくお願いいたします」と伝えた。
愛すべき人のためにも、29歳DFはさらなる奮起を誓う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
