夫の浮気を知った女性は、怒りに震えながらも冷静さも兼ね備えています。いかに夫を苦しめて復讐するかを考えているため、大胆な計画を思いつく人もいるようで……？

今回は、夫と離婚したい友人にハニートラップを依頼された話をご紹介いたします。

ハニートラップを計画

「ある日、友人に『うちの夫を誘惑してほしい』と頼まれました。びっくりして事情を聞くと、どうやら旦那さんが浮気してるみたいだけど証拠をつかめず、離婚ができないとのこと。そのため、私を使ってハニートラップを仕掛けて浮気現場をおさえて、慰謝料を請求して離婚する計画を立てたみたいです。そんな計画がうまくいくかわからないし、万が一本気で男女の仲になって訴えられても困るので、イエスとは言えずに悩んでしまいました。すると友人は『大丈夫』『そのときは慰謝料を半分渡すよ』と言われ、そこまで覚悟してこの計画を考えたのかと、驚きましたね」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ 自分の夫にハニートラップを仕掛けてほしいなんて、かなり大胆な計画ですよね。結果がどうなったのかが気になりますが、浮気をするような男性ならまんまと引っかかっていそうですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。