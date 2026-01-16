高市首相は１６日、イタリアのメローニ首相と首相官邸で会談し、経済安全保障分野での連携強化などを柱とした共同声明を発表した。

共同声明では、覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、経済的威圧や輸出規制に対する「深刻な懸念」を共有したことを明記した。重要鉱物などのサプライチェーン（供給網）の強靱（きょうじん）化に協力して取り組むことも盛り込んだ。

両氏は日伊両国で初の女性首相で、対面での２国間会談に臨むのは初めてとなる。会談は、昼食会を含めて約１時間半にわたって行われた。

高市首相は会談後の共同記者発表で「重要鉱物の輸出規制への国際社会の懸念が高まる中、同志国で協働していくことが急務だとの認識で完全に一致した」と強調した。日伊関係を従来の「戦略的パートナーシップ」から「特別な戦略的パートナーシップ」に格上げすることも明らかにした。

メローニ氏は、今年が両国の外交関係樹立１６０周年の節目の年となることに触れ、「次の１６０年で何ができるかをお互いに探り、絆をさらに強化していきたい」と語った。高市首相をイタリアに招待する意向も示した。

共同声明では、レアアース（希土類）など重要鉱物で高いシェア（占有率）を持つ中国への依存度を下げることを念頭に、重要鉱物の供給網を日伊両国で相互に支援し、強化するとした。人工知能（ＡＩ）やロボット技術、半導体などの先端分野における技術協力や投資の拡大を促進することも打ち出した。

「欧州大西洋とインド太平洋の安保は強く相互に関連している」とし、日本が外交戦略に位置づける「自由で開かれたインド太平洋」の推進や、地中海とインド太平洋地域の連携を目指すことも掲げた。防衛分野では、伊海軍艦船が年内に日本に寄港するなど、連携を加速させる。

会談では、液化天然ガス（ＬＮＧ）供給に関する協力を進めることも確認した。宇宙分野では、両国による「宇宙協議」を創設し、地球観測や防災などを巡って人工衛星利用を進めることで合意した。