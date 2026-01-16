オリックスの麦谷祐介外野手（23）と寺西成騎投手（23）が16日、「COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール」で開かれた「吉本新喜劇×オリックス・バファローズ〜関西が一つになる夜〜」に出演した。

ドラマの俳優役として、GMの間寛平（76）らとの軽快なやり取りを披露した。オフに茶髪に染めた寺西は、島田珠代（55）から「吉沢亮みたい〜」と寄られた後、「国宝！」と股間をデコピンされて苦笑い。3人で島田の持ちネタ「パンティーテックス」の踊りも披露するなど、観衆を沸かせた。

24年ドラフト1、2位コンビは、公演終了後のトークコーナーで、「2人で立てたらやります！」と、お立ち台でパンティーテックスと、間寛平GMから伝授された「脳みそバーン！」のネタを披露することを約束。麦谷は「プロの方たちがお笑いに対する情熱だったり…。裏での練習、ルーティーンも野球と一緒で…すごさを感じました。貴重な経験をありがとうございました」と圧倒された様子。寺西は「ずっと緊張していなかったんですけど、昨日急に緊張しだして。昨日珠代さんのネタをやるぞと聞かされて、急に動画を見て。きょう、いい感じでできてよかった」と安堵の表情を浮かべていた。